Gală de premiere pentru campionii olimpici ai României. Gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit în sfârşit mult-disputata medalie de bronz. Omul de afaceri Ion Ţiriac le-a oferit sportivilor câte o maşină electrică în valoare de 60.000 de euro şi o medalie de aur, sub formă de breloc. Şi gimnasta Sabrina Voinea a fost premiată chiar dacă a ratat podiumul.

La 11 zile de când a pierdut, pe nedrept, locul pe podium, Ana Maria Bărbosu poartă la gât cea mai râvnită medalie de bronz din istoria Jocurilor Olimpice. "E un moment emotionant pentru mine. Auzindu-i pe campionii noştri de la olimpiadă spunand că medalia este ft grea, nu am realizat cât de grea este totuşi", a declarat Ana Bărbosu. Medalia primită de gimnasta din România nu este aceeaşi pe care a avut o Jordan Chiles la festivitatea de premiere, după cum a anunţat COSR.

În plus, fiecare sportiv a primit şi câte un breloc din aur de 14 karate

"Acum putem să zâmbim si să indrăznim să fim bucuroşi. Şi să plecăm în vacanţă", a declarat Pompilia Bărbosu, mama Anei Bărbosu. Odată cu medalia de bronz, Ana Maria Bărbosu câştigă şi 60.000 de euro din partea statului român pentru performanţa sa de la Jocurile Olimpice. Nu doar statul i a recompesat pe campioni. Cel mai bogat român, Ion Ţiriac, a oferit tuturor sportivilor medaliaţi la Paris câte o maşină electrică. "Patru ani de zile pentru secunda aia, pentru milimetrul ăla, domnule Popovici, pentru tot ce ai să-ţi faci treaba asta, să munceşti ca un rob, este un mare lucru", a declarat Ion Ţiriac.

Vezi și

Sportivii au primit maşini personalizate în funcţie de proba şi disciplina la care au obţinut medalii. "Multă lume vede doar cursa pe care am reuşit să o câştigăm şi aurul pe care am reuşit să-l punem la gât, dar pentru noi, pentru mine, această medalie înseamnă toţi anii de muncă din spate", a declarat Andrei Cornea, campion olimpic. "Mi se pare o idee foarte bună să se implice cât mai mulţi oameni de afaceri din România pentru susţinerea sportului românesc", a declarat David Popovici. Intotatorul David Popovici şi canotoarele Simona Radiş, Ancuţa Bodnar, ioana vranceanu şi Roxana Anghel au primit câte două maşini, pentru că au câştigat câte două medalii olimpice fiecare.

"Abia astept să plec şi eu acasă spre moldova si această masină să ştiti că e perfectă pentru că am foarte mult bagaj aşa că pentru mine va fi extraordinar", a declarat Simona Radiş, campioană olimpică. Preţul fiecărei maşini sare de 50.000 de euro. În plus, fiecare sportiv a primit şi câte un breloc din aur de 14 karate, sub forma medaliilor de la Paris. Familia Ţiriac promite să păstreze tradiţia şi la următoarele Jocuri Olimpice. "Dacă la Los Angeles fac 44 de maşini (medalii), le dau 44 de maşini!", a declarat Ion Ion Ţiriac.

"Presiunea este enorma, stiind ca 4 ani te antrenezi pentru un moment, dar au fost capabili, au fost puternici sa castige medalii pentru Romania", a declarat Simona Halep. Printre sportivii recompensaţi s-a numărat şi gimnasta Sabrina Voinea, locul patru în finala de la sol de la Paris, a cărei contestaţie nu a fost admisă de TAS. O maşină semnată de toţi sportivii va rămâne în expoziţia lui Ion Ţiriac. "Mi-au făcut şi mie una cadou, că dacă nu îi dădeam afară", a declarat Ion Ţiriac.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi avut vreodată probleme cu produsele chinezeşti cumpărate de pe Temu sau Shein? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰