Incident revoltător anchetat la o grădiniţă din Găeşti Dâmboviţa. O educatoare este acuzată de comportament neadecvat după ce s-a înregistrat din greşeală în timp ce ţipa la un copil de patru ani. Înregistrarea a ajuns pe un grup al părinţilor şi de acolo la superiorii educatoarei. Femeia este acum cercetată şi nu mai are voie să lucreze cu preşcolarii până la finalizarea anchetei.

"Unde este patul tău şi unde este scaunul tău? Pe scaunul tău! Ţi-am spus să pui mâna să te schimbi! Dacă te mai văd că te ridici de pe scaun, te mănânc!" Înregistrarea momentului în care educatoarea cu 20 de ani de experienţă ţipă la un copil de 4 ani şi pare că îl loveşte a fost postată pe un grup al părinţilor. Sunetul se opreşte brusc când copilul începe să plângă.

Incident violent la grădiniţă

"Ar fi fost înregistrată din greşeală şi ar fi fost postată pe grup şi cineva a preluat-o că a fost ştearsă între timp. Mi se pare... Nu-mi vine să cred! Vă daţi seama că m-am pus în pielea copilului şi în pielea mămicii până la urmă. Clar nu este ceva normal şi nu este corect să se întâmple aşa ceva cu copiii", spune un părinte.

Incidentul s-ar fi petrecut săptămâna trecută, la grădiniţa cu program prelungit din Găeşti, la orele prânzului. Imediat, mai mulţi părinţi au sesizat conducerea instituției şi deja au fost luate primele măsuri.

Ce a păţit educatoarea

"Am luat la cunoştinţă cazul respectiv, am avut o întâlnire cu părinţii respectivi. Am declanşat procedura de cercetare disciplinară", a declarat Adriana Necula, director.

"Ştiu că doamna director a declanşat procedura privind managementul cazurilor de violenţă, noi aşteptăm acum să vedem ce măsuri ia comisia de disciplină şi apoi venim noi cu un corp de control, în cazul în care domna recidivează", a precizat Anca Iuga, ISJ Dâmboviţa.

Educatoarea nu va mai avea voie să le predea copiilor până nu se termină ancheta. Este totuşi obligată să vină la serviciu, conform programului, dar să desfăşoare alte activităţi, astfel încât să nu intre în contact cu cei mici. Ancheta trebuie să stabilească şi dacă cel mic a fost lovit de cadrul didactic.

Părinţii cred că problema nu ar fi existat dacă în clase erau montate camere de supraveghere. "Eu sper să nu fie adevărat. Măcar să stăm noi liniştiţi, să fie de acord să se bage camere. Aşa ai şi tu o siguranţă", spune un părinte.

În urma cu o lună, o altă educatoare dintr-o grădiniţă din Brăila a fost filmată în timp ce lovea o fetiţă în timp ce era asistată la oră de câteva eleve practicante.

