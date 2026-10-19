Ce a stat în spatele atacului asupra profesoarei de la şcoala din Bistriţa. Vizat a fost de fapt un elev

Un incident neobişnuit a avut loc într-o şcoală din Bistriţa, unde victime au căzut o profesoară şi un elev. Un copil din clasa a VII-a, cu tendinţe de radicalizare, i-a atacat luni dimineaţa, în jurul orei 8.40, pe cei doi. Vizat de agresiune ar fi fost un alt elev din clasa a VI-a, care era de altă religie.

Atacul a avut loc în sala de curs, iar profesoara ar fi încercat să îl oprească pe elevul agresor, în vârstă de 13 ani.

"Din păcate, avem un eveniment neplăcut, un elev de clasa a VII-a a intrat în şcoală cu un cuţit, a căutat un alt elev de clasa a VI-a căruia voia să îi facă rău. A bătut la uşă, profesoara a deschis uşa şi nu i-a dat voie sa intre în clasă şi, în acel moment, a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuţit în zona frunţii şi în zona lateral abdominală, profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând persoana pe care o viza, nu a reuşit să o rănească, ceilalţi copii au încercat să o salveze şi unul dintre colegi a fost, la rândul lui, rănit. Victimele sunt în afara oricărui pericol, ancheta a fost preluată de DIICOT, se pare că minorul are ceva tendinţe de radicalizare. Elevul este din şcoală, s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a care, spunea el, este de altă religie", a declarat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie, potrivit Agerpres.

Cursurile au fost suspendate

În prezent, cursurile în şcoala "Ştefan cel Mare", unde a avut loc atacul, au fost suspendate.

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"Transmit părinţilor să stea liniştiţi că situaţia este sub control, am suspendat cursurile pe rând, acei copii la care vin părinţii să îi ia acasă, pleacă acasă, ceilalţi stau sub supraveghere. Situaţia va reveni la normal, şcoala are camere de supraveghere atât pe holuri, cât şi în clase", a mai punctat inspectoratul şcolar general al ISJ Bistriţa-Năsăud.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa au transmis că victimele atacului sunt conştiente şi stabile.

"La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa au fost aduşi astăzi o femeie în vârstă de 28 de ani şi un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune în incinta unei unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa. Ambii pacienţi sunt conştienţi, stabili, speriaţi şi se află în curs de investigaţii medicale la UPU-SMURD, respectiv la UPU Pediatrie", a precizat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Camelia Strungari.

Ce spun poliţiştii

"În dimineaţa zilei de 19 octombrie a.c., în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale", a transmis IPJ.