Rusia a anunţat marţi că a doborât 699 de drone ucrainene noaptea trecută deasupra a şase regiuni, inclusiv regiunea capitalei Moscova şi peninsula Crimeea anexată, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Cu ajutorul producţiei proprii şi a ajutorului occidental, Ucraina reuşeşte în prezent să lanseze cu regularitate astfel de atacuri cu un număr mare de drone în profunzimea Rusiei, unde ţinteşte cu precădere rafinării, alte infrastructuri energetice şi de transport legate de exportul petrolului şi obiective ale complexului militar-industrial.

"În cursul nopţii, forţele de apărare aeriană au interceptat şi distrus 699 de drone ucrainene", a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram. Dronele au fost doborâte deasupra regiunilor Briansk, Belgorod, Kaluga, Orel, Smolensk, Moscova şi Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia în 2014.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că 355 de drone ucrainene au fost lansate în acest atac spre regiunea capitalei ruse şi 63 au fost interceptate în timp ce se apropiau de oraş.

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Noul atac survine pe fondul unei escaladări a războiului după lovituri spectaculoase date de Ucraina în ultimele zile, respectiv lovirea podului Kerci care conectează Crimeea de Rusia, secţiunea rutieră a podului fiind astfel scoasă din funcţiune, lovirea unei nave cargou în Marea Baltică şi a altor două nave ruseşti pe coasta Libiei, dintre care o corvetă care a fost scufundată în urma impactului cu drone maritime ucrainene.

La rândul său, Rusia continuă să bombardeze Ucraina, ţintind în special infrastructurile energetice în prag de iarnă, în timp ce SUA continuă eforturile de a face să progreseze discuţiile menite să pună capăt războiului ruso-ucrainean care s-a soldat până în prezent cu sute de mii de morţi şi răniţi.