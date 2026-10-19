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Video Ce au găsit muncitorii în spatele unui zid fals dintr-o capelă din Slatina. Autoritățile, în alertă

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Editor Diana Severin | Timp citire: 2 minute
Publicat la 19.10.2026, 08:37 | Modificat la 19.10.2026, 08:37

Iar de la reorganizarea comunităţilor, avem o întrebare care a şocat o comunitate întreagă şi care, din păcate, nu ţine de un film poliţist. Ce se poate ascunde în spatele unui zid fals, într-o capelă de cimitir? La Slatina, răspunsul este tulburător. Un sicriu şi mai mulţi saci negri plini cu oseminte. Iar descoperirea ridică şi mai multe semne de întrebare, pentru că nu este prima de acest fel din acelaşi cimitir din Strehareţi. Rămăşiţele ar fi fost scoase din morminte pentru a face loc altor decedaţi. 

"Aici e o gaură, care pare a fi într-un perete fals. Hai să vedem dacă putem vedea ce e aici. Ce e acolo? Ăsta e un sicriu. Fii atent. Uite saci negri acolo", spune primarul Mario De Mezzo.

Descoperirea macabră a fost făcută în timpul unor lucrări de reabilitare a capelei cimitirului Strehareți din Slatina.

Angajaţii au observat o gaură în zid şi au cerut ajutorul companiei de apă Olt care a verificat spaţiul cu o cameră video, folosită de obicei pentru inspectarea conductelor. Pe imagini au văzut sicriul şi mai mulţi saci negri.

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Saci plini de oseminte, în spatele unui zid fals

Edilul oraşului, Mario De Mezzo, este cel care a alertat autorităţile.

"Ăsta e zidul. Ăsta e fals. L-au făcut ca să acopere, să astupe sicriul cu ce este în el", mai spune edilul.

Zidul fals a fost doborât, iar în interiorul sacilor au fost găsite haine şi oseminte umane.

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"Mi se pare o atrocitate de nedescris. Gândiţi-vă la inumanitatea de a ridica un zid, în spatele căruia să arunci saci plini cu oase scoase din cimitir. E neacceptabil", a declarat primarul Mario De Mezzo..

Descoperirea macabră vine după ce în urmă cu doar câteva săptămâni, alți saci cu oseminte umane au fost găsiți într-o groapă comună, în aceaşi cimitir. Autorităţile vor stabili acum ce s-a întâmplat şi cine se face vinovat. În prezent, cimitirul este în administrarea Primăriei.

Diana Severin
Diana Severin

Cu o experiență de șapte ani în jurnalism, relatează din Oltenia cele mai importante evenimente și aduce în prim-plan subiecte de interes public.

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