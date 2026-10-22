Un consilier local din Slatina ar fi tras cu arma când poliţiştii i-au intrat în casă pentru percheziţii

Un consilier local din municipiul Slatina, fost viceprimar al oraşului, ar fi tras cu o armă de vânătoare în momentul în care poliţiştii, care executau marţi dimineaţa un mandat de percheziţie domiciliară într-un dosar de şantaj şi camătă, au intrat în locuinţa acestuia, au informat, marţi, surse judiciare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, transmis marţi Agerpres, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au pus marţi dimineaţa în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele a două persoane din municipiul Slatina, într-un dosar în care se fac cercetări pentru şantaj şi camătă.

Persoanele vizate de percheziţii sunt un bărbat în vârstă de 60 de ani şi un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Slatina care ar fi împrumutat, percepând dobânzi, o altă persoană.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada noiembrie 2024 - octombrie 2026, bărbatul în vârstă de 60 de ani i-ar fi remis persoanei vătămate, în repetate rânduri, diferite sume de bani, percepând dobânzi pentru acestea. De asemenea, în perioada iunie - septembrie 2026, cei doi bărbaţi ar fi constrâns persoana vătămată, la diferite intervale de timp, în scopul obţinerii unor foloase materiale", precizează reprezentanţii IPJ Olt în comunicat.

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La intrarea poliţiştilor în locuinţa sa, bărbatul în vârstă de 60 de ani ar fi tras un foc de armă cu o armă de vânătoare deţinută legal, iar la solicitarea poliţiştilor bărbatul le-ar fi predat arma.

"Cu ocazia pătrunderii poliţiştilor în locuinţa bărbatului în vârstă de 60 de ani, acesta ar fi executat un foc de armă, folosind o armă de vânătoare deţinută legal. Poliţiştii i-au solicitat bărbatului să predea arma, acesta conformându-se. Arma a fost ridicată de poliţişti, iar activităţile specifice au continuat", mai informează reprezentanţii IPJ Olt.

În urma incidentului nu au fost victime.

Cele două persoane vizate de percheziţii au fost conduse la audieri.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.