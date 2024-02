Vezi și

În raportul, în concluziile specialistilor de la INSEMEX, potrivit unor surse Observator, se mai arata ca si transfazarea gazului dintr-o cisterna in alta s-a facut in conditii neadecvate, fapt ce a dus la formarea acelui nor de gaz care este iata acum principala cauza a exploziei de la statia GPL, practic mutarea gazului dintr-un recipient in altul a dus la formarea acestui nor de gaz.

Raportul INSEMEX a fost ataşat la dosar, dosar de care se ocupă Parchetul

Daca despre cauza se vorbeste in raport, potrivit surselor Observator, nu se vorbeste despre sursa exacta a izbucnirii flacarilor, ci sunt trecute mai multe variante posibile de la fie sursa termica fie electrica, mecanica, foc deschis, practic putea fi orice, chiar si o tigara aprinsa in cladirea de birouri de la statia GPL sau o simpla scanteie care practic putea provoca incendiul de proportii. Va reamintesc faptul ca in luna august anul trecut, la Crevedia, in urma exploziei staţiei GPL au murit 6 persoane, alte peste cincizeci au fost ranite, iar pe o raza de un kilometru si jumatate mai multe case au fost avariate din cauza suflului exploziei.

Imediat dupa, patronii staţiei GPL au fost retinuti si apoi arestati preventiv, unul dintre patroni fiind fiul fostului primar de la Caracal, vorbim despre Ionut Doldurea. Acest raport al INSEMEX a fost atasat la dosar, dosar de care se ocupa in acest moment Parchetul.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰