Zacuscă de sturion din Moldova, șofran din Bihor, vin biodinamic și foie gras autohton recunoscut de francezi - cu astfel de produse se mândresc românii la târgurile internaționale, unde câștigă zeci de premii. În acest weekend, delicatesele au ajuns și în București.

"Sunt bucăți mari pe care puteți să le simțiți - atât legume, cât și pește!"

Din inima Moldovei, direct pe podium. Zacusca de sturion - un deliciu pescăresc premium - a cucerit gastronomii la una dintre cele mai cunoscute competiții internaționale!

"Zacusca trio - sturion, păstrăv și crap a primit o stea la concursul internațional Great Taste. Este specială. Este prima zacuscă premiată la acest concurs. A fost foarte interesant pentru că juriul a spus că nu a gustat niciodată un preparat de genul acesta", spune reprezentantul de comunicare al unei ferme piscicole, Valentina Dârvaru.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai scump condiment din România se cultivă și în România

Cel mai scump condiment din lume se cultivă și în România. Șofranul sau "aurul roșu" din farfurie vine din Bihor și îi impresionează pe străini. Un gram poate costa peste 200 de lei.

"Este un proces greu, necesită multă muncă manuală. De la plantare, recoltare, uscare, depozitare. Acum începe sezonul de recoltat, e o plantă cu vegetație inversă. Pentru un gram, e nevoie de 40 de ore de muncă. […] O selecție foarte bună și diversificată de mâncăruri diferite", explică Mircea Bronț, cultivator de șofran.

Iar foie gras-ul cu trufe, adică pateul de gâscă originar franțuzesc, a ajuns și la noi. Și-apoi, înapoi la ei. O familie de artizani din Timișoara a dus propria rețetă de foie gras chiar acasă, în Franța, și i-a impresionat pe bucătari.

"Produsele noastre sunt făcute după o rețetă foarte bine păzită, iar bucătarul nostru are o experiență de 28 de ani. Avem un pateu din ficat de gâscă care a luat locul 1 în Franța. Cel mai minuțios produs este gemul de ceapă roșie cu trufe. Între 9 și 11 ore este amestecat încontinuu la foc mic", spune Sorin Ienovan, producător de foie gras.

"Un gust aparte și cu care nu te întâlnești în fiecare zi"

"Este o oportunitate, am venit de fiecare dată!" spun oamenii.

Vinul biodinamic costă între 200 și 250 de lei

Din dealurile Dobrogei ia naștere și vinul biodinamic. Prietenos cu mediul și foarte gustos.

"Este o nișă a organicului/ se pune foarte mult preț pe vitalitate în sol și în vie. A fost premiat cu aur. Este un vin roșu, sec, foarte plăcut, echilibrat, foarte tipic. Undeva între 200 și 250 de lei", a explicat Vlad Buruga, somelier.

Toate aceste delicatese românești pot fi testate la unul dintre cele mai mari târguri gastronomice din țară, în acest weekend, în Capitală.