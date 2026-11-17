Frigiderele și congelatoarele sunt echipamente indispensabile în bucătăria oricărui român. Depozitarea corectă a alimentelor este esențială atât pentru siguranța sănătății, cât și pentru menținerea calității produselor. Deși atât refrigerarea, cât și congelarea permit conservarea alimentelor prin menținerea lor la temperaturi scăzute, în afara "zonei de temperatură periculoasă", condițiile de păstrare nu sunt identice.

Refrigerarea versus congelarea - Sunt același lucru?

Alimentele refrigerate sunt păstrate la temperaturi de 4°C sau mai mici, ceea ce inhibă dezvoltarea multor tipuri de bacterii. Majoritatea alimentelor își pot menține textura atunci când sunt depozitate la frigider.

Totuşi, anumite bacterii, precum Listeria monocytogenes, se pot dezvolta chiar și la temperaturi de refrigerare. Este important de reținut că, dacă această bacterie este prezentă, ea se poate înmulți în timp în frigider și poate provoca toxiinfecții alimentare.

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În schimb, atunci când alimentele sunt păstrate la -18°C sau la temperaturi mai scăzute, bacteriile intră într-o stare de inactivitate. Comparativ cu refrigerarea, alterarea alimentelor este redusă la minimum, deoarece dezvoltarea microorganismelor este inhibată.

În plus, congelarea unor alimente precum peștele la -20°C sau mai puțin, timp de șapte zile, ori la -35°C timp de aproximativ 20 de ore, poate distruge paraziții în cadrul proceselor industriale de prelucrare a alimentelor.

Totuși, anumite produse își pot pierde din calitate prin congelare. Printre problemele care pot apărea se numără arsurile de congelare în cazul cărnii, apariția unui strat albicios sau cenușiu pe suprafața ciocolatei și separarea componentelor emulsiei de apă și ulei în cazul maionezei, ceea ce poate face aceste produse nepotrivite pentru prepararea alimentelor.

Înainte de a congela sau refrigera alimentele, este recomandat să verificați ce produse pot fi păstrate în aceste condiții fără să își piardă prospețimea și valoarea nutritivă.

Tipuri de alimente și perioadele de păstrare la frigider

Refrigerarea și congelarea sunt metode utilizate pe scară largă pentru depozitarea alimentelor perisabile, inclusiv carne, fructe de mare și produse procesate, precum micii şi cârnații.

Cu toate acestea, nu toate alimentele sunt potrivite pentru păstrarea la frigider. Fructele și legumele, precum bananele, pot suferi deteriorări cauzate de temperaturile scăzute, atunci când sunt expuse la valori mai mici decât temperatura optimă de depozitare. Aceste deteriorări reprezintă o reacție fiziologică ce poate reduce durata de păstrare și calitatea produselor.

De asemenea, ouăle în coajă nu trebuie introduse în congelator. Congelarea poate modifica structura proteinelor din ouă și poate provoca fisurarea cojilor. Ouăle trebuie păstrate la frigider, nu congelate.

Deși unele persoane consideră că alimentele refrigerate sau congelate au o durată de valabilitate mult mai mare, trebuie reținut că perioada de păstrare diferă în funcție de tipul produsului.

Alimentele refrigerate se pot altera chiar și atunci când sunt păstrate la temperaturi corespunzătoare, dacă perioada de depozitare este prea lungă. Produse precum carnea proaspătă de pasăre pot fi păstrate în siguranță doar câteva zile.

Un alt aspect important este că, odată deschis ambalajul unui produs alimentar preambalat, data înscrisă pe etichetă poate să nu mai fie relevantă. În aceste situații, trebuie respectate instrucțiunile producătorului privind perioada și condițiile de păstrare după deschidere.

Reguli esențiale pentru păstrarea alimentelor în siguranță

Separarea alimentelor crude de cele gata pentru consum și de preparatele gătite este esențială pentru prevenirea contaminării încrucișate.

Alimentele trebuie depozitate în recipiente acoperite sau închise ermetic înainte de a fi introduse în frigider sau congelator.

Produsele crude trebuie așezate sub alimentele gata pentru consum sau sub cele gătite, pentru a preveni scurgerea lichidelor din produsele crude peste celelalte alimente și, implicit, contaminarea acestora.

În cazul depozitării unor cantități mari de alimente, este preferabil să existe echipamente frigorifice separate pentru produsele crude și cele gata pentru consum sau gătite. De asemenea, frigiderele trebuie curățate periodic.

Sfaturi pentru păstrarea alimentelor la frigider

Marinați alimentele în frigider. Bacteriile se pot înmulți rapid în alimentele lăsate la marinat la temperatura camerei. De asemenea, lichidul folosit pentru marinare nu trebuie reutilizat ca sos decât dacă este adus mai întâi la punctul de fierbere și lăsat să fiarbă puternic.

Curățați frigiderul în mod regulat și ștergeți imediat lichidele vărsate. Acest lucru contribuie la reducerea dezvoltării bacteriilor Listeria și previne contaminarea altor alimente cu lichidele provenite din carnea aflată la decongelat. Frigiderul trebuie curățat frecvent.

Păstrați alimentele acoperite. Produsele refrigerate trebuie depozitate în recipiente cu capac sau în pungi de depozitare închise ermetic. Resturile alimentare trebuie verificate zilnic pentru a observa eventualele semne de alterare. Ouăle trebuie păstrate în ambalajul lor original, în interiorul frigiderului, nu pe ușă, unde temperatura este mai ridicată.

Verificați datele de expirare. O dată de tipul „a se consuma de preferință înainte de” indică perioada până la care producătorul recomandă utilizarea produsului pentru a beneficia de cea mai bună aromă și calitate. Această dată nu reprezintă neapărat o limită de siguranță alimentară. După depășirea ei, gustul, culoarea, textura sau conținutul nutritiv se pot modifica, însă produsul poate rămâne sigur pentru consum. Dacă aveți îndoieli sau alimentul prezintă semne suspecte, aruncați-l.

Excepția o reprezintă formulele de lapte pentru sugari. Formulele de lapte și unele alimente destinate bebelușilor trebuie utilizate obligatoriu până la data-limită înscrisă pe ambalaj.

Ce trebuie să știți despre congelator

Alimentele congelate și preparate corespunzător sunt sigure pentru consum. Produsele manipulate corect și depozitate la -18°C rămân sigure. Deși congelarea nu distruge majoritatea bacteriilor, aceasta oprește dezvoltarea lor. La o temperatură constantă de -18°C, alimentele pot rămâne sigure pe termen nelimitat, însă calitatea lor scade odată cu prelungirea perioadei de depozitare. Frăgezimea, gustul, aroma, suculența și culoarea pot fi afectate. Resturile alimentare trebuie păstrate în recipiente bine închise. În cazul produselor congelate din comerț, este important să respectați instrucțiunile de preparare de pe ambalaj.

Congelarea nu reduce valoarea nutritivă. Conținutul de proteine al alimentelor suferă foarte puține modificări în timpul congelării.

Arsurile de congelare nu înseamnă că alimentele sunt nesigure. Acestea reprezintă o problemă de calitate, nu de siguranță alimentară. Se manifestă prin apariția unor pete cenușii-maronii, cu aspect uscat și întărit, pe suprafața alimentelor congelate. Pot apărea atunci când produsele nu sunt ambalate corespunzător, în recipiente sau ambalaje etanșe, și determină uscarea anumitor porțiuni ale alimentelor.

Temperatura frigiderului și a congelatorului trebuie monitorizată. Termometrele speciale pot fi cumpărate din magazinele de electrocasnice, articole de uz casnic sau produse alimentare. Este recomandat să amplasați câte un termometru în frigider și în congelator, în partea din față, într-un loc ușor de citit. Temperatura trebuie verificată periodic, cel puțin o dată pe săptămână.

Impoprtant de reţinut reținut

Refrigerarea și congelarea conservă alimentele prin menținerea lor la temperaturi scăzute, însă în condiții diferite.

Deși aceste metode pot fi utilizate pentru o gamă largă de alimente și le pot prelungi durata de păstrare, ele nu sunt potrivite pentru toate produsele.

La refrigerare sau congelare, alimentele crude trebuie separate de cele gata pentru consum și de preparatele gătite.

Compartimentele frigiderului trebuie curățate periodic.

Ce trebuie să faci dacă se întrerupe curentul electric

În cazul unei pene de curent, țineți ușile frigiderului și congelatorului închise cât mai mult posibil.

Dacă ușa rămâne închisă, frigiderul poate menține alimentele reci timp de aproximativ patru ore.

Un congelator plin poate menține o temperatură adecvată timp de aproximativ 48 de ore, atât timp cât ușa nu este deschisă.

După restabilirea alimentării cu energie electrică

Trebuie să verificați dacă alimentele mai sunt sigure pentru consum. Iată cum puteți proceda:

Dacă aveți un termometru în congelator, verificați temperatura imediat după revenirea curentului. Dacă acesta indică 4°C sau mai puțin, alimentele sunt sigure și pot fi recongelate.

Dacă nu aveți un termometru în congelator, verificați fiecare pachet de alimente. Nu vă puteți baza doar pe aspect sau miros pentru a determina dacă produsele sunt sigure. Dacă alimentele încă prezintă cristale de gheață sau au o temperatură de cel mult 4°C, pot fi recongelate sau preparate termic.

Alimentele refrigerate ar trebui să rămână sigure dacă întreruperea curentului nu a depășit patru ore, iar ușa frigiderului a rămas închisă. Aruncați toate alimentele perisabile păstrate la frigider, precum carnea, carnea de pasăre, peștele, laptele, ouăle sau resturile alimentare, dacă au fost expuse la temperaturi de peste 4°C timp de patru ore sau mai mult. Alimentele perisabile care au o temperatură de cel mult 7,2°C, măsurată cu un termometru alimentar, ar trebui să fie sigure, dar trebuie preparate și consumate cât mai repede posibil.

Sfaturi pentru alimentele care nu necesită refrigerare