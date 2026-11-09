Cunoscute mai ales în combinaţia cu miere, fructele acrişoare, bogate în vitamina C ajung acum în siropuri, ceaiuri, limonade şi chiar deserturi sofisticate. Producătorii spun că interesul pentru produsele din cătină creşte de la an la an, iar vânzările au urcat cu aproximativ 15% anual.

Fructul bogat în vitamina C, tot mai căutat de români în sezonul rece. Unele produse se vând cu 40 de lei

Mici, portocalii și cu un gust acrișor puternic, fructele de cătină au devenit tot mai prezente în alimentația românilor. Iar cererea pare să confirme interesul tot mai mare. Un producător de cătină din Iași spune că vânzările cresc în fiecare an cu aproximativ 15%.

"Cătina e foarte bună pentru antioxidanţi, imunitate, e cea mai bogată în vitamina C, chiar mai bogată decât măceşele, e antistres, da reduce stresul", a declarat Florin Lungu, producător.

De la sirop la deserturi rafinate

Dacă în trecut erau consumate mai ales sub formă de sirop, în combinație cu miere, acum producătorii vin cu tot mai multe variante.

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Câtă vitamina C conţine cătina şi ce spun specialiştii despre beneficiile sale

"La necesitate de vitamina C, avem nevoie de 2000-3000 mg pe zi. Cea ce înseamnă aproximativ, dacă traducem în cătină, direct, fără nimic altceva din alimentaţie, undeva cam în 30 de grame, reuşim să obţinem această cantitate de vitamina C", a explicat Ionuţ Ignat, nutriţionist.

"Este reţeta noastră personală, am făcut-o eu personal. Conţine ghimbir, conţine un pic de miere de albine, suc de portocale- fresh, şi cam astea sunt ingredientele", a precizat Vitalie Rotaru, reprezentant restaurant.

"Consum în mod frecvent cătina. Ştiu că e foarte bogată în vitamina C, şi îmi place foarte mult. În primul rând e benefică pentru organism", a spus o persoană.

Cât costă cătina cu miere şi siropul de cătină

Ba chiar o ciocolaterie artizanală din Vrancea a adăugat fructele într-o pralina.

"De la borcanul ăla poți să-i iei gustul și să-l transformi. Am ales să facem caramel cu cătină şi morcovi. Morcovul este un mic secret pentru că am încercat să replicăm gustul din borcanul cu miere şi cătină", a declarat Alina Goidea, ciocolatier..

Fructul este un produs sezonier, dar poate fi consumat tot anul. Un borcan de cătină cu miere de albină costă între 20 şi 35 de lei, iar jumătate de litru de sirop de cătină cu miere costă 40 de lei.