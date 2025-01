Video "Cheia succesului". Noul trend care ia avânt în România: cum a funcţionat pentru Iulian şi Carina, un cuplu din Timişoara

Noul An este o oportunitate pentru noi de a o lua de la zero pentru a începe să lucrăm la visul nostru. Aşa că mulţi iau o foaie pe care scriu obiectivele pentru anul acesta şi dorinţele arzătoare pe care le au. Manifestarea a devenit la modă în ultimii ani, iar rezultatele nu au întârziat să apară. O spun chiar oamenii care ştiu bine ce au de făcut la început de an, când viaţa intră într-un nou capitol.