Cine este pilotul care a aterizat cu elicopterul într-o benzinărie din Curtea de Argeş. Acum riscă să rămână fără licenţa de zbor

Într-adevăr, bărbatul a aterizat cu elicopterul personal într-o staţie de alimentare cu carburant din Curtea de Argeş. În benzinărie se aflau mai multe maşini, însă pilotul nu a ţinut cont şi a aterizat aparatul de zbor pentru a alimenta.

Experţii în aviaţie spun că în momentul în care acesta a aterizat, spaţiul trebuia să fie asigurat de autorităţi tocmai pentru a nu pune în pericol viaţa celorlalţi. Totodată, Autoritatea Aeronautică din România trebuie să verifice acest caz, iar pilotul riscă să rămână fără licenţa de zbor în cazul în care se constată că a pus în pericol viaţa celor din jur.

Cu ce daune s-a ales un bărbat după ce un elicopter a zburat aproape de casa sa

Un elicopter militar american a făcut ravagii într-un cartier din Constanţa, în luna mai a anului trecut. A zburat foarte aproape de case şi a provocat pagube şi panică. Oamenii se plâng că, de la o vreme, nu mai au linişte din cauza aparatelor de zbor care trec des pe deasupra oraşului. Unul dintre păgubiţi este un academician foarte deranjat de situaţie.

În centrul oraşului Constanţa, în miezul zilei, un întreg cartier s-a cutremurat. Un elicopter militar american Black Hawk a trecut la mică înălţime pe deasupra caselor, spun locuitorii din zonă. Elicele aparatului de zbor au provocat curenţi puternici. Aceştia au doborât un horn, au smuls ţigle de pe case, au dărâmat ghivece de flori şi au aruncat tomberoane de gunoi la câţiva metri distanţă. Cea mai afectată este casa academicianului Dumitru Manole, un inginer agronom cunoscut şi respectat de toţi fermierii.

Elicopterele militare americane Black Hawk au devenit celebre în România acum trei ani. Un aparat de zbor a aterizat forțat în vara lui 2021 în sensul giratoriu din Piața Charles de Gaulle din București, iar imaginile au devenit rapid virale.

"Ăsta vine şi mai aproape. Wow! Asta zici că aterizează. Să dea naibii! Aterizează ăla. Ia uite, mamă! A distrus...", "M-am gândit că cade pe mine, nu am ştiut ce se întâmplă. Am fugit!" sau "Niciodată nu am auzit casa vibrând în halul ăsta, am crezut că e cutremur. Doamne, vibra casa! Zic, Doamne, ce se întâmplă?", sunt doar câteva dintre reacţiile martorilor şi ale oamenilor care locuiesc în zonă.

