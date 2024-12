Este vorba despre un tânăr de 26 de ani. Maşina condusă de acesta apare de altfel pe imaginile filmate cu momentul impactului, ea trece în viteză pe şosea, în timp ce autoturismul în care se aflau cei doi tineri se vede cum intră violent într-un stâlp.

Armando avea permisul suspendat, dar putea conduce pentru că-l recuperase în instanță

De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că că şoferul de 25 de ani care a murit în urma accidentului avea permisul suspendat pentru comportament agresiv în trafic, dar avea dreptul să conducă pentru că-l recuperase, în urma unei contestaţii făcute în instanţă.

Vezi și

"Cu privire la accidentul rutier din data de 10 decembrie a.c., din jurul orei 22.30, din municipiul Ploiești, soldat cu decesul a doi tineri, revenim cu următoarele precizări:

Din cercetări, s-a stabilit faptul că șoferul care a decedat, la momentul accidentului rutier avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată, permisul fiindu-i restituit, ca urmare a contestării măsurii la instanță. În cauză, cercetările au fost continuate, fiind identificat și depistat și conducătorul autoturismului care se afla pe banda nr.1 a sensului de mers Gara de Sud către centrul orașului, la momentul accidentului rutier. Acesta este un tânăr de 26 de ani, din municipiul Ploiești, care a fost audiat. Precizăm faptul că atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești acționează cu aparate radar în zona în care s-a produs evenimentul nefericit, și nu numai. Totodată, în vederea prevenirii unor astfel de evenimente tragice, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești continuă activitățile care se desfășoară întocmai pentru evitarea accidentelor de circulație, fiind luate o serie de măsuri suplimentare, printre care și continuarea acționării zilnice pentru constatarea și sancționarea contravențiilor privind nerespectarea regimului legal de viteză, pe Bulevardul Independeței, sau a altor abateri de la normele în vigoare care pot conduce la astfel de urmări", au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

La acest moment, cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Accidentul din Ploiești a fost filmat

Impactul năucitor a fost filmat.

Accidentul a fost surprins, cel mai probabil, chiar de un prieten de-al victimelor. La volan e Armando, un tânăr de 25 de ani din Ploieşti, patron al unei spălătorii auto. În dreapta stă prietenul lui, Mihai, cu doi ani mai mare, hairstilist cunoscut în oraş. Cei doi s-ar fi luat la întrecere cu o altă mașină. Nu se ştie încă din ce motiv, Armando scapă de sub control maşina sport, care are sub capotă peste 500 de cai putere. Într-o fracţiune de secundă, loveşte un copac de pe marginea bulevardului şi se înfige într-un stâlp de beton pe care pur şi simplu îl retează.

Potrivit surselor Observator, acul electronic de pe panoul de bord ar fi indicat 198 km pe oră. Bucăți din bolid au zburat la zeci de metri distanţă. Armando şi Mihai au rămas blocaţi, iar salvatorii s-au chinuit minute bune să-i elibereze. Din păcate, cursa celor doi prieteni a avut un final tragic, viteza ducându-i direct spre moarte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă consideraţi dependent de telefonul mobil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰