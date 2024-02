Vezi și

Ei sunt cei mai buni jucători de Counter Strike din Romania. Un joc cu împușcături unde trebuie să-ți elimini cat mai repede adversarii. Cătălin, Adrian, Cosmin, Alexandru și Ersin sunt în cantonament în aceste zile. Şi-au închiriat un apartament în sectorul 5, şi-au adus calculatoarele de acasă și 8 ore pe zi, ca la orice job, îşi antrenează reflexele și atenția.

Alexandru Ştefan, jucător CS: Compar foarte mult CS cu baschetul pentru că am jucat în trecut, e un joc de echipă sunt comparaţii foarte bune: e un joc de echipă, de 5 oameni, antrenezi anumite chestii pe care o sa le aplici în meciul oficial.

Cosmin Teodorescu, jucător CS: În primul rând trebuie să te joci destul de mult şi să te antrenezi corect. Nu poţi să te joci aşa simplu şi să speri că vei ajunge, trebuie să ştii sa te coordonezi cu echipa.

O echipa românească de Counter Strike are șansa să câștige marele premiu

Pentru prima dată în istoria jocurilor pe calculator, o echipa românească de Counter Strike are șansa să câștige marele premiu într-un turneu la care participa cei mai buni gameri din lume și care se ţine chiar la București.

Cătălin Stănescu, jucător CS: Competiţia aceasta la care participăm, RMR, este cea mai mare competiţie de Counter. Ca să fac o comparaţie, fix pe parte de Europa, este un fel de Champions League, de la fotbal şi pentru prima oară când ajunge o echipă full, formată din toţi cei cinci jucători români.

8 milioane de români se relaxează în faţa unui joc video în fiecare lună

Cifrele arata că 8 milioane de români se relaxează în faţa unui joc video în fiecare lună. Pe calculator, consolă sau pe telefon. Cei mai buni dintre ei devin gameri profesioniști, cu un salariu de câteva mii de euro pe lună, dar și bonusuri pentru participarea la turnee.

Ersin Chiriac, jucător CS: Primele mele câştiguri au fost destul de mici, 50-100 de euro şi cu cât am evoluat au început să crească şi câştigurile financire. Competiţia la care jucăm acum are un prize de un milion.

Dacă va întrebați cum devii un gamer profesionist, răspunsul ni-l dă chiar unul din băieți.

Reporter: Mai ţii minte începutul, cum a fost?

Cosmin Teodorescu, jucător CS: Greu. Prima oară când am intrat nu ştiam nimic.

Nuţă Adrian, jucător CS: Am urmărit pe platforme de streaming sau oriunde am văzut gaming, am văzut că sunt competiţii şi că poţi să ajungi la un nivel înalt în afară unde am ajuns de fapt şi noi.

Industrie de peste 330 de milioane de euro doar în ţara noastră

Bani frumoși se câștigă și din crearea jocurilor video. În România sunt peste 220 de studiouri de gaming unde lucrează peste 7.000 de specialişti, cele mai multe în București, Cluj și Iaşi. Întreaga industrie depășește 330 de milioane de euro, numai în ţara noastră.

