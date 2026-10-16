Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat vineri selecții pentru consiliile de administrație ale companiilor municipale, iar dosarele pot fi depuse până la 16 noiembrie. Postarea sa pe Facebook a generat foarte multe reacţii imediate din partea internauţilor.

Ciprian Ciucu anunţă selecţii pentru conducerea a 5 mari companii municipale. Ce reacţii au apărut în online - Sursa: Facebook/ Ciprian Ciucu

Pe site-ul Primăriei au fost publicate anunțurile pentru: Compania Municipală Parking, Compania Energetica Servicii, Trustul de Clădiri Metropolitane, Service Ciclop S.A. și Compania Eco Igienizare.

Selecţii pentru Compania Municipală Parking, Compania Energetica Servicii, Trustul de Clădiri Metropolitane, Service Ciclop S.A. și Compania Eco Igienizare

"Am promis că voi profesionaliza și depolitiza companiile municipale. Uite că am ajuns și aici, Primăria Municipiului București a publicat anunțurile pentru selecția consiliilor de administrație ale acestor companii. Și o facem transparent, inclusiv această postare are scopul de a face acest proces vizibil, nu cum a făcut în trecut ADI TPBI, și a publicat pe site-uri obscure selecția pentru STB. Așa se face: transparent, clar, legal. Să preia presa, să afle lumea. Vreau ca Bucureștiul să fie un model pentru toată țara", a scris Ciprian Ciucu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

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Anunțurile au fost publicate pe site-ul PMB.

Ciprian Ciucu: "Așa se face: transparent, clar, legal"

Mandatele vor avea o durată de patru ani. Prima etapă implică: verificarea dosarelor din punctul de vedere al conformității administrative, solicitarea de clarificări (dacă este cazul), respingerea dosarelor incomplete și alcătuirea listei lungi.

Etapa a doua va consta în analizarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare, analizarea comparativă a candidaților prin raportare la Profilul Consiliului de administrație și la Profilul candidatului, alcătuirea listei scurte, solicitarea declarației de intenție, realizarea interviului final și integrarea rezultatelor finale ale evaluării.

16 noiembrie, data limită pentru depunerea dosarelor

Data limită pentru depunerea dosarelor este 16 noiembrie.

Reacţia internauţilor

Postarea de pe Facebook-ul lui Ciprian Ciucu a stârnit un val de reacții. Peste 100 de oameni i-au transmis mesaje, unele pozitive, de apreciere, altele sceptice.

"Nu mai bine le desfinţaţi?", întreabă o persoană.

"De ce s-ar înscrie cineva care nu e afiliat politic la aceste selecţii?", a reacţionat o altă persoană.

"Cel mai bun primar la ora actuală.", a adăugat o altă persoană.