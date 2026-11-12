NASA angajează oameni care să lucreze pe Lună pentru 164.000 de dolari. Cine poate candida şi pe ce posturi

NASA caută oameni care să ajungă pe Lună şi să lucreze în viitoarele baze lunare, dar şi să contribuie la pregătirea misiunilor spre Marte. Agenţia spaţială americană a lansat o nouă campanie de recrutare şi oferă un salariu anual de peste 164.000 de dolari. Candidaţii trebuie însă să îndeplinească cerinţe stricte, iar concurenţa este uriaşă: la selecţia anterioară, doar 10 persoane au fost alese din peste 8.000 de înscrişi.

Model de cercetare al navei spaţiale Orion, la expoziţia "Mission Mars" de la Space Center Houston - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Campania de recrutare a fost lansată pe 7 noiembrie, iar candidații au termen până pe 3 decembrie 2026 pentru a depune dosarele. NASA intenționează să anunțe persoanele selectate spre sfârșitul anului 2027, potrivit comunicatului oficial al agenției. "Este un moment extraordinar pentru a te alătura corpului de astronauți NASA", a declarat Jared Isaacman, administratorul agenției. Acesta a explicat că viitorii astronauți ar putea păși pe suprafața Lunii, trăi și lucra într-o bază lunară și contribui la dezvoltarea tehnologiilor necesare călătoriei spre Marte.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor să lucreze pentru NASA

Posturile sunt disponibile exclusiv cetățenilor americani, iar candidații trebuie să aibă pregătire academică și experiență profesională în domenii specializate, scrie Mediafax. În mod obișnuit, este necesară o diplomă de master într-un domeniu STEM, precum ingineria, informatica, biologia sau fizica.

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NASA acceptă însă și alte calificări. Printre acestea se numără studiile doctorale avansate, diplomele medicale și pregătirea în școli recunoscute pentru piloți de încercare. Solicitanții trebuie să demonstreze cel puțin trei ani de experiență profesională relevantă. Pentru piloți există criterii alternative, bazate pe numărul de ore de zbor și tipul aeronavelor operate.

Ce salarii oferă NASA

Un alt obstacol îl reprezintă examinările medicale. Candidații trebuie să îndeplinească standardele NASA pentru misiuni spațiale de lungă durată și să dovedească aptitudini de comunicare, conducere și lucru în echipă. Salariul anual de 164.395 de dolari este cel indicat în anunțul oficial de angajare pentru 2026. Suma reprezintă o estimare și poate fi ajustată în anii următori.

Șansele de a deveni astronaut NASA sunt reduse chiar și pentru profesioniștii cu experiență. La precedenta campanie de recrutare, organizată în 2024, au fost depuse peste 8.000 de candidaturi. Dintre acestea, NASA a selectat doar zece persoane în 2025. Cei admiși trec prin aproximativ doi ani de pregătire la Centrul Spațial Johnson din Houston. Antrenamentele includ ieșiri în spațiu, utilizarea sistemelor robotice, operarea navelor și pregătirea pentru situații de urgență.

Finalizarea programului nu garantează însă participarea la o misiune spațială. Astronauții devin eligibili pentru repartizare, iar până atunci pot lucra la dezvoltarea vehiculelor și la susținerea misiunilor aflate în desfășurare. NASA are în prezent 32 de astronauți activi. De la începutul programului său de selecție, în anii 1960, agenția a ales 370 de persoane pentru pregătirea de astronaut.

Când vor fi selectaţi noii astronauţi

Recrutarea este legată de programul Artemis și de planurile NASA pentru stabilirea unei prezențe umane de durată pe Lună. Viitoarele misiuni vor viza inclusiv regiunea polului sud lunar, unde agenția intenționează să desfășoare activități de cercetare și să dezvolte infrastructura necesară unei baze.

Candidații interesați pot depune cererile pe platforma federală USAJOBS până pe 3 decembrie 2026, la ora 23:59, ora de est a Statelor Unite. NASA va evalua dosarele în primele luni ale anului 2027, urmând ca interviurile și testele finale să aibă loc în primăvară și vară. Noua clasă de astronauți ar urma să fie anunțată în toamna anului 2027, iar pregătirea să înceapă în iarna 2027-2028.