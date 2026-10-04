Meseria pe care nu o vrea nimeni şi pentru care nu trebuie să ştii nimic. Salariul ajunge şi la 40.000 € pe an

Măturătorii stradali au un rol esențial în menținerea curățeniei în orașele din Germania, chiar dacă munca lor rămâne de multe ori neobservată. Salariile diferă în funcție de regiune, angajator și experiență, iar cei mai bine plătiți angajați pot ajunge la venituri de 40.000 de euro pe an.

Un oraș curat poate părea ceva firesc, cel puțin la prima vedere. În spatele străzilor, trotuarelor și piețelor îngrijite se află însă munca zilnică a numeroși angajați care se ocupă de salubritate.

Măturătorii stradali își desfășoară adesea activitatea fără prea multă atenție din partea publicului și, în multe cazuri, la ore la care cei mai mulți oameni încă dorm. Meseria presupune atât muncă fizică, cât și utilizarea unor echipamente și vehicule speciale.

Ce atribuții are un măturător stradal în Germania

Printre principalele sarcini ale măturătorilor stradali se numără măturarea străzilor, îndepărtarea frunzelor și colectarea deșeurilor. Pentru aceste activități sunt folosite atât unelte simple, precum mături și lopeți, cât și echipamente speciale, cum sunt suflantele pentru frunze.

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Pe lângă activitatea manuală, angajații folosesc și vehicule speciale pentru curățarea trotuarelor și a carosabilului. Manevrarea acestor utilaje necesită cunoștințe tehnice și îndemânare, mai ales pentru că ele sunt folosite frecvent pe străzi aglomerate.

Cât câștigă anual un măturător stradal

Salariile din acest domeniu diferă considerabil în funcție de regiune, angajator și experiența profesională, scrie site-ul t-online.

Potrivit portalului de cariere Stepstone, un măturător stradal câștigă în Germania, în medie, aproximativ 34.600 de euro brut pe an.

Salariul de început sau nivelul minim pentru această meserie este de aproximativ 27.300 de euro anual, în timp ce angajații cu experiență sau cei care lucrează în marile aglomerări urbane cu economii puternice pot ajunge la venituri de până la 40.000 de euro brut pe an.

Șoferii mașinilor de măturat pot câștiga și mai mult

Șoferii utilajelor de măturat stradal au un salariu brut mediu de aproximativ 36.900 de euro pe an.

Și în acest caz există diferențe importante de la o regiune la alta. În unele landuri, salariile pornesc de la aproximativ 30.900 de euro pe an, în timp ce șoferii cu experiență din regiunile mai dezvoltate economic pot ajunge la venituri de până la 42.900 de euro anual.

Angajații serviciilor de colectare a deșeurilor, care contribuie de asemenea la menținerea curățeniei orașelor, câștigă în medie aproximativ 34.900 de euro brut pe an la nivel național. Suma corespunde unui salariu lunar de aproximativ 2.900 de euro.

Ce pregătire este necesară pentru această meserie

Pentru a lucra ca măturător stradal nu este necesară o formare profesională clasică. În general, angajații sunt instruiți direct de companiile municipale de salubritate sau de furnizorii privați de servicii.

Utilizarea echipamentelor precum mașinile de măturat sau suflantele pentru frunze este învățată în perioada de instruire de la începutul activității.

Pentru șoferii mașinilor de măturat este necesar un permis de conducere categoria C sau CE, deoarece aceste vehicule depășesc frecvent greutatea de 3,5 tone.

De asemenea, sunt importante cunoștințele tehnice și o bună orientare în trafic. Cei care lucrează în serviciile de colectare a gunoiului au nevoie adesea de permis pentru camion și trebuie să aibă o bună rezistență fizică.

De ce este esențială munca angajaților din salubritate

Fără măturătorii stradali, orașele nu ar deveni doar mult mai murdare într-un timp scurt, ci ar putea apărea și riscuri pentru sănătatea populației.

Gunoiul acumulat atrage dăunători precum șobolanii, care pot transmite boli. În același timp, deșeurile aflate în descompunere pot elibera substanțe nocive, care pot ajunge în apele subterane și pot afecta mediul pe termen lung.