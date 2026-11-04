Vin vremuri grele pentru angajați. Unu din cinci antreprenori se pregătește să facă disponibilizări, iar de noi angajări vorbesc tot mai puţini. Perspectivele pentru anul viitor nu sunt deloc optimiste. Avertismenul vine şi din partea premierului, care spune că este necesar să fie create locuri de muncă în special pentru tineri.

După ani de zile în care firmele se plângeau că nu găsesc angajați, tot mai multe reduc numărul de personal sau blochează recrutările.

România a pierdut aproape 60.000 de salariați într-un singur an. Cele mai mari scăderi au fost în industrie și în administrația publică. La polul opus, construcțiile au câștigat salariați.

Perspectivele nu sunt bune nici pentru anul viitor. Doar 1 din 10 antreprenori are în plan angajări, dar la concedieri se gândesc de două ori mai mulţi. Facturile și taxele în creştere pun presiune pe bugete.

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"Dacă vorbim în termenii de energie cu aproape 20%, dacă vorbim de combustibil între 17 și 20%, au crescut foarte mult costurile. O taxare neadecvată pentru mediul de afaceri și vorbim de un TVA ridicat, de o impozitare destul de mare pentru firme, precum și de o taxare pe forța de muncă", a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România.

"Cele mai multe angajări se fac prin recomandări, în rest, în ceea ce priveşte partea de recrutare clasică, este blocată. Foarte multe CV-uri sunt de foarte multe ori chiar nevizualizate", a explicat Aida Chivu, expert HR.

Situația s-ar putea schimba, însă, dacă statul reduce presiunea asupra companiilor.

"Dacă guvernul va acționa pe ceea ce înseamnă ieftinirea energiei, ieftinirea combustibilului, câteva măsuri de relansare economică, dar și de debirocratizare și simplificare, atunci cu siguranță vom asista la o redresare a economiei", a mai spus Florin Jianu.

Construcțiile sunt printre puținele domenii în care numărul angajaților a crescut: aproape 7.000 într-un an. Cererea în domeniu este mare, mai ales pentru personal calificat, greu de găsit, însă.

"Am reuşit să creştem, să ne deschidem şi un birou la Braşov anul acesta discutăm de competenţe şi aici sunt destul de mari probleme în piaţă", a declarat Cornel Iacob, manager companie.

Nesiguranța se vede în planurile firmelor. Peste jumătate dintre antreprenori spun că situația financiară a afacerilor s-a înrăutățit în ultimul an, de aceea şase din 10 nu se mai gândesc la noi investiții.