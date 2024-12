Superstarul american, Justin Timberlake, interpret al "clasicelor" hit-uri "Cry Me a River" și "SexyBack" va concerta la cea de-a 11-a ediţie a Electric Castle de la Castelul Banfy. Spectacolul artistului va fi o călătorie prin toate etapele creaţiei sale, anunţă organizatorii.

"Este un concert pe care fanii îl aşteaptă de cel puţin 20 de ani, dar este la fel de relevant în acest moment. Are un album cu multe hituri în topurile din întreaga lume şi va fi, cu siguranţă, senzaţional", a declarat Renate Rozenberg, PR Electric Castle.

De-a lungul timpului, artistul a câştigat 10 premii GRAMMY, la categorii diferite, și 4 premii Emmy. Deşi organizatorii nu au anunţat înca exact în care din serile festivalului va urca pe scena, biletele se vând ca pâinea caldă.

Vânzarea abonamentelor a crescut semnificativ

Imediat după anunţul că Justin Timberlake va concerta în iulie la Bonţida, vânzarea abonamentelor a crescut semnificativ nu doar în România, ci şi în Ungaria, Bulgaria sau Grecia având în vedere că este singurul concert pe care starul american îl va susţine în această parte a Europei. În 2024, 20% din cei 270.000 de festivalieri au venit din străinătate, iar la ediţia cu Justin pe scenă se aşteaptă ca numărul străinilor să crească semnificativ.

UNTOLD sărbătoreşte în 2025 ediţia cu numărul 10 şi chiar dacă nu au anunţat încă artiştii, organizatorii promit un festival memorabil. "Vor fi câţiva artişti care vor veni pentru prima dată în România la UNTOLD. Ne place să creştem suspansul, cu atât mai mult cu atât e o ediţie aniversară, dar cred că până în primăvară veţi afla deja câteva din numele mari", a spus Edy Chereji, reprezentant UNTOLD.

Fanii festivalului vorbesc despre Ed Sheeran, Billie Eilish sau chiar PINK, având în vedere că turneele lor europene sunt în preajma festivalului de la Cluj.

Anul 2025 este plin de surprize

Şi în Bucureşti, anul 2025 este plin de surprize. Printre cele mai aşteptate concerte de anul viitor din Capitală se numără cel al trupei Hooverphonic, care va cânta în aprilie la Arenele Romane şi tot la Arenele Romane dar în luna mai ajunge la noi trupa Gipsy Kings. Mult aşteptaţi sunt şi băieţii de la Snow Patrol care vor cânta în august la festivalul Summer Well, dar şi trupa Empire of the Sun.

În plus, pe 9 martie va concerta la Sala Palatului, Konstantinos Argiros, artistul grec al momentului, viral in toata lumea. Şi Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, va susţine un concert pe 4 decembrie la Romexpo, în cadrul turneului "Meine Welt", iar trupa Cutting Crew vine pentru prima oară in Romania pe 31 mai la Arenele Romane.

