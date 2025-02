Un videoclip apărut online îl surprinde pe cântărețul hitului Uptown Girl în timp ce cade pe scenă. După ce a aruncat microfonul, Billy Joel s-a dezechilibrat și a căzut în fața publicului îngrijorat. Potrivit The Sun, incidentul a avut loc în timp ce interpreta melodia It's Still Rock and Roll to Me.

VIDEO. Billy Joel a căzut pe scenă

În timp ce cânta, Billy Joel și-a pierdut echilibrul și a căzut pe spate, iar membrii trupei sale s-au grăbit să-l ajute. După ce s-a ridicat, artistul și-a continuat spectacolul ca un adevărat profesionist.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un fan prezent la concert a spus că artistul părea fragil și chiar "șchiopăta". "Eram foarte îngrijorat pentru el pe tot parcursul concertului. Înainte să cadă, i-am spus prietenului meu: O să cadă și apoi chiar s-a întâmplat", spune un altul.

Piano Man se află în prezent în plin turneu mondial, susținând concerte pe stadioane din întreaga lume. Billy Joel își va încheia seria de spectacole în SUA în noiembrie. Turneul său include și spectacole în Marea Britanie, unde va cânta în Scoția și Liverpool. De asemenea, la unele dintre spectacolele sale, va avea invitați speciali, precum Sting, Stevie Nicks și Rod Stewart.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat furnizorii de energie electrică pentru un preţ mai bun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰