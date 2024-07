Pentru mai multe familii de români, vacanța de vis din Creta s-a transformat într-un coșmar, imediat după ce au ajuns la hotel. În loc să doarmă în camerele plătite, patru bărbaţi au fost nevoiţi să petreacă nopţile pe șezlonguri, în curte.

Mai mulţi turişti şi-au luat ţeapă

Și nu sunt singurii turiști care au avut de suferit. Pe un forum, o altă familie spune că a refuzat să stea la un hotel tot din Grecia, din cauza igienei precare.

"Cazarea a fost plătită integral prin booking încă din ianuarie. La fața locului am găsit condiții insalubre și am decis pentru sănătatea noastră și a copiilor să nu rămânem. Am sunat proprietarul care nu a dorit sa colaboreze cu noi, nici vorba de returnat banii", s-a plâns un bărbat.

"Unitățile de cazare, cele de 3 stele, 4 stele sau 5 stele din România, ca și clasificare, nu sunt la fel cu cele din Bulgaria, Turcia sau Franța. Fiecare țară are legislație separată. Și atunci s-ar putea să ni se pară că am luat la trei stele dar nu e, de fapt, de trei stele", spune Sorin Mierlea, InfoCons.

Viorel, un bucureștean care a ales Turcia ca destinație de concediu, a avut alte probleme

"Pe drumul de întoarcere, cu 20-30 km înainte de vamă, era un scuar făcut intenționat pentru limitarea vitezei. Am fost opriți de doi militari îmbrăcați în uniformă, înarmați. Ne-au verificat pașapoartele. Ne-au ținut aproximativ 20 de minute și ne-au cerut suma de 200 de euro ca să ne lase să trecem, spunându-ne că din banii ăia vor face donații și pentru copii. Abia după ce le-am dat banii ne-au lăsat să trecem", a spus bărbatul.

Autorităţile ne fac mai multe recomandări care să ne ajute să evităm pe cât posibil aceste situaţii neplăcute.

Indicat este ca în funcție de locul în care ajungem să cunoaștem legile din țara respectivă, dar și eventualele sancțiuni. De asemenea, este recomandat să avem bani cash în moneda țării respective.

De altfel, important este să avem asupra noastră, permanent, atât actele noastre, cât și cele ale mașinii. Tot înainte să plecăm la drum ar trebui să cunoaștem și numerele de telefon ale ambasadelor sau consulatelor care ne-ar putea oferi sprijin, în cazul unei urgențe.

"Dacă Doamne ferește ai pățit ceva, când te întorci în țară poți să faci o sesizare, o reclamație să îți recuperezi dauna materială și morală, chiar dacă, e adevărat, a trecut momentul respectiv. Dar măcar cei ce vin după tine să nu pățească la fel", mai spune Sorin Mierlea, InfoCons.

Unul din doi români care își petrec concediul în străinătate preferă Grecia, Turcia, Bulgaria sau Italia. Cei mai mulţi preferă să ajungă la destinații cu mașina proprie.

