Fără mâncare caldă şi frig în locuinţe. Aşa şi-au petrecut peste 80 de oameni, Crăciunul. Au băgat în prize calorifere electrice, au pus câteva haine în plus pe ei şi şi-au încălzit mâncarea pe care o mai aveau la cuptorul cu microunde. Iar acest coşmar îl trăiesc încă dinainte de Crăciun, când întreg blocul a rămas fără gaze.

Locatar: Avem scăpări de gaze pe scară. Au constatat unde sunt scurgerile de gaz. Au mers în spate şi au pus sigiliul.

Locatar: Aici avem căldură că înăuntru nu avem nimic. Noi nu putem sta în casă, că-i mai plăcut afară decât în casă.

Locatar: Am avut un reşou şi am făcut un pic de mâncare acolo.

Locatar: A fost frig. A trebuit să dau drumul la aerotermă, să merg cu ea toată noaptea. Cum se oprea se şi răcea.

Alţii, în schimb, au fost mai norocoşi. Au petrecut sărbătorile la rude sau la prieteni.

Locatar: Au plecat oamenii pe unde au putut. S-au dus pe la neamuri.

Locatar: Noi nu am avut sărbători. Fiecare am plecat pe unde am putut.

Iar ce se întâmplă cu oamenii nu pare să-i impresioneze pe reprezentanţii firmei de gaze. Deşi erau scăpări de gaze doar la trei apartamente, au preferat să lase în frig alte 17.

Locatar: Cu toate că nu toate apartamentele au scăpări de gaze. Putea să oprească apartamentele acelea şi gata.

Locatar: Unde sunt intervenţiile la ei? Asta e marea întrebare. Sunt plecaţi. Păi sare blocul în aer.

Locatar: Noi am acceptat să plătim 3000 de lei, dar nici aşa nu am putut să rezolvăm nimic.

Dacă problema gazelor nu va fi remediată astăzi, locatarii blocului din Reşiţa sunt decişi să meargă în instanţă.

