Vezi și

Locatar: Din cauza la două persoane, 210 apartamente stau fără gaze?! Mai avem un pic şi facem un an.

Locatarii acestui bloc din Sectorul 2 au ajuns la limita răbdării. Mâine se împlinesc 8 luni de când stau fără gaze din cauza unor neînţelegeri cu doi vecini.

Factură uriaşă la curent, după ce a rămas fără gaze

Valentin Mereoru - locatar: Îmi pare rău că am cumpărat aici pentru că dacă stiam că toată situatia asta este asa, dacă as fi venit cu cateva luni mai târziu si as fi aflat că nu există gaze, nu, nu aş fi cumpărat aici.

Andreea Milea, reporter Observator: Din cei 250 de locatari, câţi erau aici în bloc iniţial, 50 s-au mutat pentru a scăpa de problema gazelor. Restul au rămas aici însă au făcut investiţii de până la 3.000 de lei în plite şi cuptoare electrice.

Steluţa Şuruparu, locatar-reporter: Ne chinuim uitaţi cu plită. Una mi s-a stricat. Asta e a doua. O piftie, 6 ore am fiert la ea. Să vedem cât o să vină acuma curentul.

- Cozonac, sarmale aţi putut să faceţi pentru Crăciun?

- Nu. M-am dus cu oala de sarmale la sora mea şi le-am fiert. Am venit cu ele cu căruţul cu oala cu sarmale, pe cuvânt!

Grecu Paulina, locatar: Aşa ne descurcăm, cu plita asta. Durează foarte mult. Ore întregi.

Paulina a plătit 1.800 de lei pentru a schimba cuptorul pe gaze.

Grecu Paulina, locatar: Ca să pot să fac ceva la cuptor să fac si eu sarmale, na, de Crăciun si nu aveam unde să le bag. Vă daţi seama dacă aveam şi noi gaze era bine, da. Puteai să te descurci mai bine. Nici cozonac, bine că mi-a făcut cuscra mea... restul am mai cumpărat.

Chiar şi aşa, factura la curent a explodat.

Reporter-Grecu Paulina, locatar: Cam cât v-a crescut factura la curent?

- Foarte mult. Cam 100 şi ceva... aveam 100 si.. şi am ajuns la 200 si...240 de lei am dat acum. Am tot sperat că poate se rezolvă, poate dă drumul la uşă, poate înţelege.

Aurel Crainic, membru comitet executiv al Asociaţiei de proprietari: Am zis la inceput hai să imi iau si eu o plită electrică, poti să faci ceva pe o plită? Ca să iti iei una mare se duce contoarul peste cap. Până la urmă am făcut modificare, am băgat o butelie.

Administratorul blocului spune că nimeni nu credea că se va ajunge la sistarea gazelor.

Dan Mereţ, administrator de bloc: Unul dintre apartamente a refuzat să i se înlocuiască un robinet. Proprietarul si-a făcut un pic ambitia. El a sustinut că nu e legal, nu e obligatoriu să schimbe acel robinet şi de aici au început discuţiile. Celalalt locatar nu locuieste aici in bloc. Este o doamnă. La ea nu s-a putut intra în apartament, nu s-a putut pune senzor de gaze.

Aurel Crainic, membru comitet executiv al Asociaţiei de proprietari: Noi i-am zis: Domne îţi plătim noi. Nu, el a avut ce a avut cu tot blocul.

Asociaţia de locatari i-a dat în judecată şi a câştigat ambele procese însă situaţia s-a rezolvat doar pe jumătate.

Dan Mereţ, administrator de bloc: Acest apartament cu robinetul tocmai ce a fost executat. Adica am venit aici cu politia, cu executorul judecatoresc, reprezentantii asociatiei si operatorul economic instalator si am intrat in casă să schimbăm acel robinet.

Însă în celălalt apartament nu au montat încă detectorul de gaz pentru că nu au primit documentele de la instanţă. Situaţia s-ar putea rezolva abia la începutul anului viitor.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰