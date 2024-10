Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, scoate la licitație un apartament.

Cu cât se vinde apartamentul

Locuința are o suprafață utilă de 93 MP, este situață la etaju 3 iar în preț intră și mansarda.

"Apartament - casa / vila, 3 camere, Suprafata utila: 93 MP, Etaj: 3+M, Nr. bai: 2, Stare proprietate: buna, Stadiu constructie: finalizat, inregistrat in cartea funciara nr. 109597-C1-U15 Sânpetru, Apart. compus din 2 holuri, debara, baie, 2 dormitoare, bucătărie, camera de zi, WC, supanta, scara, 2 terase, cote părţi comune 93/1154 şi cote teren 6125/76000, situat in Loc. Sânpetru, str. Drumul cu Plopi, nr. 110, bl. vila 7, et. 3+M, ap. 15, jud. Braşov", este anunțul făcut de ANAF.

Prețul de evaluare este de 515.670 lei (exclusiv TVA*)

Licitația va avea loc în ziua de 19 noiembrie 2024 , ora 11.00, în AJFP Brasov, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 7, intrarea B, birou 102.

