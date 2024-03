Vezi și

Sunt imaginile unui miracol. Acoperit cu o pătură, pe ninsoare, Ayan este cărat pe braţe în ambulanţă. Copilul de 2 ani a fost găsit de 3 poliţişti în viaţă, în pădure, aproape de un schit. Ud, îngheţat, desculţ şi speriat, copilul se sprijinea de un copac şi a reuşit să strige, cu ultimele puteri, după salvatori. Era la trei kilometri de locul dispariţiei.

Poliţist: I-am auzit vocea. Era sprijinit de un copac, între vreascuri uscate, obosit. Dar a avut totuşi puterea să strige la noi. Probabil ne-a auzit şi noi am facut zgomot. L-am strigat. Nu era lovit, era îmbrăcat aşa cum a plecat de acasă, fără papuci în picioare. Am alergat către el, am strigat la el să stea pe loc. Nu vă pot exprima în cuvinte, sunt emoţionat. Am doi copii, fapt care m-a facut să nu stau acasă şi să ies la căutări.

Copilul supravieţuise singur o noapte în pădure, la minus 5 grade

Duminică, ora 14.30, o cameră de supraveghere a surprins ultimele imagini cu Ayan, înainte de dispariţie. Debusolat, copilul de doi ani a trecut de o barieră de acces şi a intrat în pădure. Jumătate de oră mai târziu, la ora 15, bunica a sunat la 112 şi a anunţat dispariţia. Zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari au pornit pe urmele lui.

Bunica lui Ayan: Timp de o oră am căutat şi după am anunţat poliţia, când am văzut că nu-l mai găsesc.

Copilul era cu bunica lui în vizită la o cunoştinţă şi se juca singur în curte. Femeia era în casă şi nu l-a observat când a plecat. Micuţul era îmbrăcat într-o bluză de trening roşie, în pantaloni negri şi adidasi cu lumini pe talpă.

Bunica: Lângă geamul ăla, acolo jos, pe trotuar. Acolo se juca el. Şi pe urmă iar l-am luat în casă. Când l-am luat în casă, iar a dispărut.

Pompierii şi poliţiştii l-au cautat mai bine de 24 de ore. Fiecare petec de pământ din localitate, dar şi pădurea de lângă au fost verificate. Salvatorilor li s-au adăugat colegi şi voluntari din judeţele învecinate. În total, sute de oameni şi câini de căutare au fost pe urmele lui Ayan.

Angela Bertea, reporter Observator: La căutări va participa inclusiv un elicopter SMURD, care a venit în sprijinul forţelor de ordine. La bord se află şi pădurarul de aici care cunoaşte foarte bine zona.

Delia Nenișcu purtator cuv IPJ Botoşani: Căutările au fost desfăşurate pe tot parcursul nopţii, deşi condiţiile meteo au fost defavorabile nu am reununţat. Sunt desfăşurate şi în acest moment.

Părinţii lui Ayan, mama româncă şi tatăl pakistanez, au venit de urgenţă în ţară din Anglia

Tatăl lui Ayan: Avem nevoie de mai mult ajutor! Avem nevoie să vă rugaţi pentru noi! Ne lipseşte copilul nostru, deci, vă rog, vă implor să veniţi să ne ajutaţi şi acum avem nevoie de rugăciunile voastre.

Temperaturile de noaptea trecută au făcut misiunea şi mai grea: termometrele au indicat minus 5 grade Celsius. Echipele de căutare au verificat o suprafaţă de peste 700 de hectare. Au intrat inclusiv în casele şi curţile localnicilor.

Vasile Aghiorghiesei, pădurar: Pentru un băiat mic de 2 ani şi ceva e dificil. E dificil pentru unul de 10, de 15 ani. Mai ales el stresat în gând.

Copilul de doi ani a fost dus la spital pentru investigaţii medicale, dar este în afara oricărui pericol.

