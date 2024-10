Pedepsele sau orice alte măsuri punitive luate faţă de dependenţii de droguri nu sunt privite cu ochi buni de o mare parte dintre români.

O demonstrează datele unui sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses la comanda Antena 3 CNN privind modul în care oamenii percep nivelul de sănătate publică, dar şi lipsurile sistemului. Datele arată că 94% dintre respondenţi sunt de părere că măsurile din prezent nu sunt cele mai potrivite pentru a combate eficient toate formele de adicții. Mai mult, românii cred cu tărie că este nevoie de o strategie care să includă măsuri variate de prevenție, tratament și sancțiuni adaptate.

Ce pedepse riscă cei prinşi cu droguri

Legislaţia din România prevede pedepse cu închisoarea atât pentru consumatori, cât şi pentru traficanţii de substanţe interzise.

Cei care sunt prinși că dețin sau cumpără substante interzise pot primi o pedeapsa cuprinsă de la 3 luni pana la 2 ani de inchisoare. Iar în cazul în care vorbim de droguri de mare risc, pedeapsa poate ajunge pana la 3 ani de inchisoare.

Experţii care studiază fenomenul drogurilor spun că autorităţile ar trebui să îşi concentreze atenţia spre traficanţi şi să renunţe la măsurile împotriva dependenţilor. Este motivul principal pentru care cei care au devenit victimele stupefiantelor nu cer ajutor specializat.

Ce spun specialiştii

"Nu ajungi la tone de droguri printr-un consumator dintr-un oraş din România. Sunt mii de capturi minuscule şi dosare penale pentru consumatori, în timp ce traficanţii mari cumva nu mai pot de bucurie. Este mai important să oprim robinetul cu substanţe psihoactive", spune Vlad Zaha, criminolog.

"În România, în continuare, legislaţia pedepseşte consumatorul, nu doar traficantul. Şi atunci se creează această barieră de încredere între persoana care oferă servicii şi persoana care ar trebui să primească aceste servicii", ne spune Eugen Hriscu, medic psihiatru.

Specialiştii spun că avem nevoie de centre de dezintoxicare şi să crească numărul celor în care se administrează tratamentul cu metadonă. Anul acesta s-a propus, într-un proiect de lege, înfiinţarea a 8 centre de dezintoxicare în fiecare regiune a ţării.

