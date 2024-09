Noul tren va circula de la sfârşitul acestui an. Pentru început, pe rutele Bucureşti-Braşov şi Bucureşti-Constanţa. Trenul are 6 vagoane, 351 de locuri, fiecare loc are priză, în aşa fel încât călătorii să-şi poată încărca laptopul sau telefonul şi, de asemenea, în tren există instalaţie de climatizare. Astfel că inclusiv la temperaturi de peste 40 de grade, călătorii vor găsi răcoare în trenuri.

Pe ce rute va circula trenul

Trenul Coradia Stream produs de Alstom are podea joasă, ca să se poată urca uşor pasagerii, şi patru toalete ecologice, care vor salva călătorii de eternul coşmar de pe drumurile lungi. Vagoanele sunt dotate şi cu un sistem digital care numără pasagerii şi funcţionează cu senzori.

"Vom ajunge cu el în toate reşedinţele de judeţ care sunt pe reţeaua electrificată. De la Arad, Timişoara, până la Suceava, Iaşi, Cluj şi Constanţa", spune Ştefan Roşeanu, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

"Viteza maximă este de 160 de km la oră", spune Gabriel Stanciu, director ALSTOM România.

Până în decembrie 2025, vom avea încă 37 de trenuri noi

37 de noi trenuri electrice vor circula pe căile ferate, un contract de aproape două miliarde de lei.

"Calendarul prevede să livrăm restul de trenuri în 2025, până în decembrie, absolut toate", mai spune Gabriel Stanciu, director ALSTOM România.

Între timp, circulăm cu aceleaşi trenuri vechi. Vechimea medie a parcului feroviar de la noi e de 25 de ani, dar avem şi locomotive care au vârsta de 40 de ani. Cât despre viteza medie, e una extrem de redusă: 45 de km la oră.

"Peste tot în toate ţările din UE nu ating 20 de ani", spune Rodrigo Maxim, lider de sindicat CFR.

Zilnic, pe căile ferate române circulă în jur de 1.200 de trenuri de călători.

