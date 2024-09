Cum au ajuns italienii să stea la coadă la pizzeria unei românce, în Sardinia

O mică pizzerie deschisă de o româncă pe o străduţă de doar 2 metri lăţime a devenit una dintre cele mai vibrante atracţii din Alghero, un oraş din Sardinia. Secretul? Produsele autentice, dar și un spectacol inedit care are loc în fiecare seară, potrivit Click.ro .

Alice este originară din Suceava, dar s-a mutat la Roma, cucerită de atmosfera şi energia oraşului etern. Din 2022, însă, îşi petrecere fiecare vară în Sardinia, unde se ocupă de pizzeria deja populară pe reţelele de socializare, atât printre români cât şi printre turiştii străini.

"Deschiderea restaurantului din Sardinia a fost inițial ideea unor prieteni care aveau încredere în viziunea și ideile mele. Ei m-au invitat să mă alătur proiectului, iar în primul an am venit aici cu fetița mea, fără să știm exact ce ne așteaptă. Experiența a fost atât de pozitivă și comică în același timp pentru că unul dintre acești prieteni a devenit partenerul meu de viață și am decis împreună să continuăm și să dezvoltăm mai departe acest proiect.

Cum a devenit mica pizzerie atât de populară

Deși locuim doar 3 luni pe an în Sardinia, în timpul vacanței fetiței mele, această perioadă ne permite să ne dedicăm complet restaurantului și să ne bucurăm de frumusețea insulei. Restul timpului, ne întoarcem în Roma, unde continuăm să ne ocupăm de alte proiecte și de viața noastră de zi cu zi. Această împărțire a timpului ne oferă echilibrul ideal între muncă și viața de familie", a declarat Alice într-un interviu pentru Click.ro.

Micul restaurant nu este popular doar datorită preparatelor delicioase, ci şi datorită atmosferei şi a unei idei spontane: un spectacol muzical. În fiecare seară, dinspre vitrina luminată se aud cele mai cunoscute melodii italiene, iar unul dintre angajaţi serveşte mozzarella clienţilor şi trecătorilor.

"Am introdus un moment special în restaurantul nostru: în timpul serii, dăm drumul la muzica italiană la volum mare timp de cinci minute, în care interpretăm melodii cunoscute. În acest timp, el iese în fața restaurantului cu mozzarella în mână și o oferă mesenilor și trecătorilor. A fost o idee care a prins rapid și a devenit un element distinctiv al experienței noastre. Cu milioane de vizualizări pe social media, restaurantul nostru a devenit un „must see” în Sardinia, atrăgând vizitatori din toată lumea", povesteşte tânăra.

