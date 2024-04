Vezi și

Individul cu dublă cetăţenie, turcă şi germană, riscă să fie încarcerat timp 25 de ani, în loc de 20, cât ar fi fost pedeapsa maximă pentru omor. Asta, dacă judecătorii vor lua în calcul mărturia familiei cum că cei doi ar fi avut o relaţie.

Filmul crimei odioase din Dâmboviţa. Turcul a recunoscut totul

După mai bine de o lună de la crimă, Cam Abdul Cadâr le-a arătat, ieri, procurorilor cum a ucis-o şi tranşat-o pe femeia de 38 de ani în casa lui din Sectorul 5 al Capitalei. Iniţial, a negat totul, însă probele găsite dincolo de zidurile înalte de beton l-au dat de gol. Baia a ridicat suspiciuni pentru că era cea mai curată încăpere.

Individul le-a cerut procurorilor să îi fie schimbată încadrarea juridică, de la omor la loviri cauzatoare de moarte şi dosarul să fie strămutat la Bucureşti. A recunoscut că a chemat-o pe Mirela la el acasă să mănânce. Iar în timpul mesei s-au luat la ceartă din cauza unei datorii de 10.000 de lei şi a lovit-o cu scaunul. Drept garanţie că primeşte banii înapoi, individul i-a luat mai demult actele.

În seara crimei, Mirela s-ar fi dus la el pentru un nou împrumut. În aceeași seară, sora femeii a dat-o dispărută şi le-a spus poliţiştilor despre turcul cu care avea o relaţie. Anchetatorii cred că Mirela a fost ucisă între orele 17 și 21, iar cadavrul a fost aruncat pe marginea autostrăzii în jur de 4 dimineața.

Sora Mirelei: Pe la ora 23:00 şi ceva am sunat eu către organele de poliţie să anunţ dispariţia surorii mele. El în timpul ăsta şi-a închis telefonul. Am încercat să-l sun şi avea telefonul închis. M-a întrebat cel care s-a ocupat de cazul surorii mele: „Ce suspiciuni aveţi în privinţa turcului, aveţi vreo suspiciune?“ Şi am zis telefonic: „Da, clar că este ceva.“

Cu toate acestea, poliţia nu a căutat-o pe Mirela la individ acasă. La câteva zile după tragedie, bărbatul sunat-o pe sora femeii pentru a-i înapoia actele.

Mirela a vorbit de şase ori la telefon cu ucigaşul său înainte să fie omorâtă

Sora Mirelei: A scos buletinul înfăşurat într-un şerveţel şi era aşa panicat.

În încercarea de a-şi pierde urma, individul folosea mai multe cartele telefonice. Poliţia a dat de el după ce s-a uitat în lista de apeluri din mobilul victimei.

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne: Sora victimei acuză faptul că poliţiştii nu s-au mişcat destul de repede. Toate datele au indicat că în momentul în care poliţiştii noştri au avut informaţii, nici măcar certe, ci informaţii clare, au fost puse în mişcare toate procedruile şi rezultatul e de necontestat.

Cu o zi înainte de crimă, femeia vorbise de şase ori cu cel care i-a devenit călău.

