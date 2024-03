Vezi și

Simona Halep, jucătoare de tenis: M-am bucurat foarte, foarte tare. Pot să spun că am avut şi lacrimi, pentru că am aşteptat foarte, foarte mult acest verdict.

Sunt primele declaraţii emoţionante ale Simonei, după ce a păşit pe pământ românesc pentru prima dată de la decizia TAS.

Anaida Glujdea, reporter Observator: Simona Halep a ajuns pe aeroportul Otopeni la ora 3 dimineaţa, cu un zbor din Dubai, acolo unde şi-a făcut pregătirea pentru revenirea oficială în tenis.

Simona Halep: Adevărul a ieşit la suprafaţă

Simona Halep, jucătoare de tenis: A fost o veste minunată, aşa cum visam. Adevărul a ieşit la suprafaţă şi în sinea mea, în interiorul meu, mereu am ştiut că nu am făcut nimic şi nu am luat nici o substanţă interzisă niciodată şi nici nu am avut această intenţie.

Simona Halep nu a uitat nici de fanii ei.

Simona Halep, jucătoare de tenis: A fost o susţinere necondiţionată şi m-a ajutat să lupt până la capăt şi să pot să arăt adevărul.

Wildcard la Miami Open pentru sportiva româncă

După ce a fost ținută departe de teren pentru un an și jumătate, sportiva a început să primească deja wild carduri la turneele internaționale. Primul a venit din partea organizatorilor turneului Miami Open, care va începe pe 17 martie.

Reporter: Vei merge la turneul de la Miami?

Simona Halep, jucătoare de tenis: Aşa îmi doresc. Dar acum, doar ce am ajuns şi două, trei zile, am nevoie să mă pregătesc mental. Ţinând cont că nu am lucrat un an şi 7 luni aproape meci oficial, o să fie destul de dificil să reîncep, dar am tot timpul din lume şi o să o iau pas cu pas. În momentul acesta nu am o echipă. Dar am câteva zile la dispoziţie să formez o echipă aşa cum îmi doresc eu, dar nu o să fie uşor. Este un nou început. De la 0, nu mai am nici un punct în clasament, ceea ce este foarte trist.

Ce crede Simona despre revenirea pe locul 1 WTA

Un nou început care urmează să debuteze în scurt timp.

Simona Halep, jucătoare de tenis: Au fost colaborări foarte bune şi cu antrenorii români, dar pentru mine, colaborarea cu Darren a fost cea din care am avut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus. O să mă gândesc bine şi o să aleg. O să fac tot ce pot ca să joc la Olimpiadă. Asta e sigur. Este un vis mult prea departe să spun că o să mai fiu nr. 1 mondial. Am fost acolo, e deosebit să fii acolo, dar e foarte greu.

Întrebată dacă a urmărit meciuri de tenis, Simona a făcut o declaraţie plină de emoţie.

Simona Halep, jucătoare de tenis: Nu m-am uitat foarte, foarte mult, pentru că era cumva o suferinţă să mă uit şi să ştiu că nu am voie să joc.

Val de bucurie în rândul familiei şi apropiaţilor

Toată lumea aşteaptă să o vadă din nou pe Simona cu racheta în mână. Vestea primită de la Lausanne a generat un val de bucurie în rândul familiei şi apropiaţilor, dar şi al tuturor admiratorilor.

Stere Halep, tatăl Simonei: Fericirea este imensă, care nu se poate exprima în cuvinte. Speranțele sunt de sută la sută, noi vrem iar să fie numărul 1.

Gheorghe Hagi, manager Farul Constanţa: O victorie mare a ei, pentru ea și staff-ul ei care au ajutat-o să convingă TAS de corectitudinea ei. Bravo ei! Să vină, să înceapă treaba!

Virginia Ruzici, fostă jucătoare de tenis: Ne vom aștepta din nou la mari rezultate din partea ei pentru ca după părerea mea este în stare de orice.

Mesaj emoționant din partea lui Darren Cahill

Şi cei mai titraţi jucatori de tenis şi antrenori din toată lumea s-au bucurat de verdict. Cel mai emoţionant mesaj a venit din partea antrenorului cu care a câştigat primul Grand Slam din carieră. Darren Cahill a postat pe instagram o poză cu Simona care sărută trofeul de la Rolland Garros şi a scris cuvintele: "Integritate, onestitate şi un luptător până în măduva oaselor. Bine te-ai întors acolo unde îţi e locul!", i-a transmis australianul.

În momentul suspendării, Simona Halep era pe locul 9 în clasamentul mondial, cu 3025 de puncte. În iulie 2023 ajunsese pe 54, cu 1000 de puncte. Dacă acest punctaj ar fi "îngheţat" şi aplicat pe clasamentul la zi, Halep ar fi pe poziţia 69, suficientă pentru a participa pe tabloul principal la marile turnee ale lumii. În caz contrar, constănţeanca are doar varianta unor invitaţii speciale pentru a reveni la marile turnee. Vestea bună este că Halep are prioritate la aceste wild cards graţie statutului de fost lider mondial.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Va reuşi Simona Halep să mai câştige un Grand Slam odată cu revenirea pe terenul de tenis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰