Vezi și

Mesajele cu conținut fals sau de amenințare vin în valuri. Uneori, chiar zeci pe oră, spre disperarea utilizatorilor. Sunt vizate, în special, paginile de Facebook cu mulți urmăritori.

Cum sunt păcăliți mai nou românii din cauza Facebookului

Sonia Simionov, jurnalist Observator: Mesajele au început să vină în urmă cu vreo 4 zile. Două, trei în prima zi / am intrat am dat block. A doua zi 20 de mesaje / a treia zi aveam deja 40 de mesaje pe oră! Problema e că în meseria noastră, mie îmi afectează meseria pentru că printre aceste mesaje eu primesc ştiri, informaţii de la oameni care au nevoie de ajutorul nostru şi eu nu le mai văd.

Mesajul este, de la fiecare cont, același: de amenințare.

Pe acelaşi subiect "Contul tău de Facebook va fi şters". Ce trebuie să faci dacă primeşti acest mesaj

Cosmina Balint, reporter Observator: Contul dumneavoastră de Facebook încalcă politicile de securitate a informațiilor. Așa încep atacatorii mesajele de intimidare trimise agresiv în numele companiei către mii de utilizatori. Dacă apăsăm însă pe acel link, riscăm să ne pierdem contul, iar hackerii se pot folosi de numele nostru pentru a răspândi mesajele malițioase mai departe.

Mihai Rotariu, DNSC: Linkul te redirecţionează, de cele mai multe ori, către pagini de phishing în care tu dacă îţi introduci datele de autentificare la contul de Facebook, ajung în posesia atacatorilor.

Apoi, escrocii cer răscumpărări pe care, chiar și dacă le plătim, nimeni nu ne garantează că vom primi contul înapoi. Este cea mai agresivă campanie de pshishing pe care a suferit-o rețeaua Meta România vreodată.

Utilizatori: E uşor să pici în capcană când primeşti astfel de mesaje.

- Am primit câteva mesaje să trimit contul bancar sau date personale, nu am răspuns şi am dat block.

O variantă de a scăpa de virus este să blocăm posibilitatea de a primi mesaje de orice fel din setările aplicației.

Silviu Stahie, Bitdefender: Ideal ar fi sa avem, totusi, niste solutii de securitate pe dispozitivele pe care le folosim - telefon, laptop, orice ar fi el - pentru ca, atunci cand deschidem aceste link-uri, vom fi informati ca este vorba despre o frauda. Cu cat raportam mai mult, cu cat notificam reteaua de socializare.mai multa lume, cu atat ele vot fi blocate de la sursa.

O dublă metodă de autentificare pe Facebook poate fi o altă măsura care ne ţine departe de hackeri.

Robert Feraru, specialist social-media: Această acţiune o să treacă de la sine. Facebook a tot spus în ultimii ani că face eforturi continue ca să diminueze cât mai mult fake news-ul, conturile false şi furturile de date personale.

Zeci de plângeri au fost făcute către Dispeceratul Naţional de Securitate cibernetică. Specialiştii spun însă că cea mai bună metodă de a ne feri, este prevenţia.

Sorin Stănică, prevenire Cyber: Riscurile pot fi destul de mari, ajungându-se până la pedepse cu închisoarea. Astfel de atacuri pot fi din afara ţării. Criminalitatea informatică are caracter transfrontalier, nu întotdeauna poate duce la prinderea autorului.

Dacă sesizaţi astfel de înşelătorii, blocaţi utilizatorii și raportaţi-le conturile. Directoratul de Securitate Cibernetică a lansat un site care ne pregăteste pentru a evita înșelătoriile online.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰