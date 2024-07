"Curgeau mesajele. Copilul meu nu putea să mănânce liniştit că trebuia să-i răspundă non-stop". Prima reacţie a mamei băiatului violat de Kristof Lajos

Mama băiatului violat de Kristof Lajos , supranumit antrenorul de genii şi reţinut sâmbătă după ce a fost prins violându-l pe copil, că acesta îii transmitea foarte multe mesaje băiatului şi îl suna, că îi repeta frecvent copilului că e mai important să petreacă timp cu el, decât cu familia şi că a încercat să-l ademenească şi pe fratele băiatului. ”Copilul meu nu putea să stea cu mine în bucătărie să ia masa, că trebuia să aibă telefonul lângă el şi să îi răspundă non stop acestui individ”, a declarat femeia pentru TVR Info, informează news.ro.

”Suspiciunea mea a fost de la început. În 2022 a început toată tărăşenia. Atunci ne-am cunoscut practic. Nu am avut dovezi. Am încercat să vorbesc cu copiii, să observ dacă au comportamente diferite. A acţionat la un mod mult prea profesionist încât să îmi pot da eu, om simplu, ce se întâmpla”, a relatat mama copilului la TVR Info. ”Curgeau mesajele întruna, îi suna. Deci copilul meu nu putea să stea cu mine în bucătărie să ia masa, că trebuia să aibă telefonul lângă el şi să îi răspundă non stop acestui individ. Asta mi-a atras atenţia”, a mai spus ea.

Bărbatul, filat două săptămâni de ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

Conform sursei citate, bărbatul de 39 de ani a fost filat timp de două săptămâni de poliţişti. Kristof Lajos, cunoscut pentru că descoperea şi pregătea copiii cu abilităţi speciale, supranumit ”antrenorul de genii”, a fost prins sâmbătă în flagrant, în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu un minor, într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. ”Astăzi, 20 iulie 2024, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 26 Poliţie, au prins în flagrant un bărbat, în vârstă de 39 de ani, în timp ce săvârşea o infracţiune de viol asupra unui minor. În fapt, poliţişti din cadrul Secţiei 26 Poliţie, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au prins în flagrant un bărbat în vârstă de 39 de ani, în timp ce ar fi întreţinut relaţii de natură sexuală cu un minor, în vârstă de 14 ani, la o locaţie din Sectorul 4”, a anunţat sâmbătă Poliţia Capitalei.

Bărbatul vizat este Lajos Kristof, cunoscut ca antrenorul de genii pentru copiii abandonaţi. Conform anchetatorilor, el i-a oferit copilului, de-a lungul timpului, sume de bani, bunuri precum haine şi IPhone, s-a apropiat de copil si l-a determinat sa se indepărteze de familie, inoculându-i treptat ideea că familia este nocivă şi devenind astfel persoana de ataşament pentru minor. El a fost reţinut sâmbătă seară, urmând ca duminică să fie prezentat instanţei cu propunere legală.

