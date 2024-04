Vezi și

Cele două maşini în care se aflau tinerii au fost surprinse când goneau cu viteză mare. În primul automobil sunt trei băieţi şi două fete, niciunul mai mare de 22 ani. La volan, un tânăr de 18 ani, cu permis de doar o lună. În spate, la mică distanţă, goneşte Alex, de 23 de ani, care e alături de fratele său Raul, de 17 ani. La trei minute după ce ies din raza camerelor, maşina în care se aflau fraţii o loveşte pe cea din faţă. Ambele ies de pe şosea şi se răstoarnă în curţile unor localnici.

Maşinile au zburat pur şi simplu de pe şosea

Salvator: Am văzut un BMW argintiu într-o parte, răsturnat. Era pe o parte, erau două fete în grădină, în exteriorul maşinii. Una era plină de sânge, am luat-o în braţe, am scos-o în drum. Am spart geamul, am reuşit să intru pe deasupra. Am văzut două persoane, doi tineri. Am verificat pulsul de vreo 3 ori şi nimic.

Cei doi fraţi au murit pe loc. În cealaltă maşină, unul dintre pasageri - Cristian, un băiat de 18 ani, elev la un liceu în Suceava. Medicii au încercat să-l salveze, dar nu au reuşit. Ceilalţi tineri au fost grav răniţi.

Salvator: Am început să vorbesc cu băiatul din faţă, era foarte speriat. A zis " Ajută-mă, ajută-mă, că nu vreau să mor". L-am întrebat cum îl cheamă. "David". Avea picioarele blocate. Îmi tot zicea, "trage scaunul". Ţine-mă de mână că nu plec de aici şi o să te scoatem.

Verişorul celor doi fraţi: Eu m-am dus înainte, îi aşteptam în Borca aici, dar n-au mai răspuns. S-au întrecut adrenalină, anturajul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru vătămare din culpă. Urmează să se stabilească exact cum s-a produs accidentul.

