Moartea sa este învăluită în mister. Profesorul de sport a fost găsit inconştient în faţa blocului în care locuia. Se pare că a căzut în timp ce alerga, însă nimeni nu ştie ce s-a întâmplat de fapt. Potrivit reporterbuzoian.ro, sunt luate în calcul două ipoteze: fie că bărbatul a fost lovit de cineva, fie că a alergat după cineva, s-a împidicat și a căzut.

Găsit inconştient pe trotuar

Din primele informaţii, profesorul a ieşit în fugă din casă, după câţiva tineri care încercau să îi fure rufele de pe sârmă. Minutele s-au scurs, dar acesta nu s-a mai întors în locuință. În cele din urmă, a fost găsit căzut pe alee, inconștient, cu o leziune în zona bărbiei.

Vestea morţii a căzut ca un trăsnet pentru apropiaţi. Ovidiu avea 40 de ani, era căsătorit și avea o fetiță de sapte ani și un băiețel de un an. Era profesor de educație fizică la Școala Gimnazială Vernești. Mesajele de condoleanţe au curs pe reţelele de socializare. „De ce, Doamne iei un suflet atât de tânăr, vesel și plin de viață??? De ce, Doamne, atât de repede?????De ce, Doamne îl iei când mai avea atât de mult de trăit???? Ovidiu, nu există cuvinte care să descrie tristețea și durerea din sufletul meu. Vei rămâne o veșnicie în sufletele și amintirile noastre! Rămas bun, prieten drag!” “Ovidiu, viața ta a fost pe terenul de sport pentru a educa copiii în spiritul sportului și al bunei purtări. Dumnezeu să aibă grijă de tine și să te așeze lângă el în liniște și pace!”

“Dragi prieteni , în urmă cu câteva minute am primit cea mai cutremurătoare veste. Fostul nostru coleg, antrenor la AS UNIREA ZORESTI U19 , Ovidiu Nicolae aflat in stare gravă la secția ATI a spitalului Județean , în urma unui eveniment care nu este încă cunoscut a pierdut lupta cu viața. Ovidiu avea 40 de ani, era căsătorit și avea o fetiță de sapte ani și un băiețel de un an. Era profesor de educație fizică la Școala Gimnazială Vernești, fiind un cadru didactic iubit și apreciat în comunitate. Întregul staff , echipă și comunitate din Zoresti se roagă pentru alinarea suferinței familiei lui Ovidiu și trasmite sincere condoleanțe! Rămas bun Ovidiu , rămas bun drag prieten al AS UNIREA ZOREȘTI - vei rămâne veșnic în amintirea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace !”

“Prea devreme Ovidiu, prea devreme ai plecat de lângă oamenii care te indrageau... Putini oameni știu că în spatele echipelor de handbal juniori a stat o adevărată echipă. Mă înclin și îți mulțumesc pt profesionalism, pt spiritul de echipă, pt dragostea nemărginită față de copii. Bunul Dumnezeu a vrut să-și facă o echipă în Rai: Miloș Ștefan, Ilie Romeo și Ovidiu. Dumnezeu sa-i ierte!” “Dumnezeu sa te odihnească în pace prieten drag!!!Aceasta pierdere este de neînlocuit!Sincere condoleanțe familiei tale!!!!” “Rămas bun Ovidiu , - vei rămâne veșnic în amintirea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace !”

“Rămas bun domnule profesor! Drum lin către îngerii! Ați fost un profesor bun Ovidiu”. “Greu de crezut pentru noi toți: colegi, elevi,părinți, cunoștințe. Mai avea multe de făcut pe acest pământ, mai avea să se bucure de toate reușitele micuților, să îi vadă cum cresc și să-și trăiască viața .... Dumnezeu parcă e nedrept cu unii. Drum lin către îngeri!”, sunt doar câteva dintre mesaje.

