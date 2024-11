Aţi apucat să votaţi?

Leonard Doroftei: Încă nu, acum vom merge direct la vot.

Cum v-aţi întâlnit?

Leonard Doroftei: A fost un şoc pentru mine. Stăteam pe canapea, s-a deschis uşa şi a intrat o rază de soare. Mi-am dat seama că e o persoană: Wow!

Cum e din nou acasă?

Leonard Doroftei: Este foarte frumos, şi ce am găsit e neaşteptat de plăcut.

Monica Doroftei: S-au schimbat multe lucruri în anii ăştia. Am plecat în 2019, a doua oară şi am venit într-un loc foarte schimbat. În bine. Şi din punct de vedere al educaţiei. Fata noastră a început universitatea aici, în România, şi mi se pare spectaculos cum au programa şi cum gândesc. Mi se pare mai bine faţă de România pe care am lăsat-o acum câţiva ani.

Leonard Doroftei: Am trecut printr-o perioadă grea şi am avut nevoie de o schimbare. Am stat un pic de vorbă cu ei şi am zis: Avem de ales Bucureşti sau Montreal. Şi nu am făcut rău. Acolo, fiind printre străini m-am trezit şi m-am întrebat ce pot să fac, ce ştiu să fac? Box. Am început să fac box şi, pas cu pas... Ca antrenor.

Plecaţi peste hotare, dar cu gândul acasă

Ce a fost bine şi ce n-a fost ca acasă? De ce v-aţi dorit să vă întoarceţi?

Leonard Doroftei: Frumos a fost că, antrenând, a trebuit să respect legile. N-ai voie să ţipi la copil, n-ai voie să te porţi urât. Şi lucrurile astea m-au forţat să învăţ să fiu antrenor fără să fiu brutal, rău.

Cum e comunitatea de români acolo?

Leonard Doroftei: Sunt restaurante în care se organizează mese tematice, de sărbători. Organizează Ziua României.

Ce părere au ei despre scena politică?

Monica Doroftei: Mulţi şi-ar dori să se întoarcă. Dar le e teamă. Mulţi au agonisit acolo, o mică avere, şi simt România încă nesigură.

Puteţi urmări materialul integral în secţiunea VIDEO de mai sus.

