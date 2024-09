La mare, temperaturile sunt încă de vară. Sunt 30 de grade în aer şi apa mării e caldă, dar turişti care să se bucure de aceste condiţii sunt puţini. În urmă cu nici două săptămâni, erau peste 150 de mii de oameni în staţiuni, iar acum nu sunt nici măcar 10 mii.

Şi hotelierii se gândesc să pună lacătul pe uşă în perioada următoare. Patronii încearcă să atragă turişti cu oferte de ultim moment, "În perioada aceasta, tarifele pornesc de la 320 de lei camera dublă cu mic dejun inclus, iar începând de săptămâna următoare pentru cei care doresc să stea minim două nopţi, beneficiază de 50 % discount la a doua noapte de cazare", ne spune un hotelier.

Explicaţia Ministrului

Ministrul Turismului are şi o explicaţie pentru faptul că hotelurile din România închid şi cu o lună mai repede decât colegii lor din Bulgaria sau Grecia, de exemplu: "Din păcate, am stricat ceva. Am stricat conceptul de staţiune. Avem blocuri de apartamente la un loc cu hotelurile. Au apărut şi e necesar să ai şi magazine de proximitate acolo unde sunt blocuri, dar staţiunea ca atare, să poţi să faci OMD – Organizaţia de Management a Destinaţiei, să vorbeşti despre el, să te duci în Germania aşa cum am avut campanii de promovare, în Franţa, în Israel, în Marea Britanie sau acolo unde avem potenţial de a aduce turişti din străinătate, nu avem cum să mergem să vorbim despre un concept solid", a declarat Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Întrebat ce se întâmplă cu strategia de dezvoltare a turismului, oficialul a precizat că se află în avizare interministerială. În cadrul programului Litoralul pentru Toţi de anul acesta s-au înscris aproape 80 de hoteluri de 2, 3 şi 4 stele, care oferă, până la 30 septembrie, circa 8 mii de locuri de cazare.

