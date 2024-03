Vezi și

Cele două feline sunt în grija Cameliei de mai mulţi ani. Femeia are un magazin în centrul Iaşiului, iar pisicile au devenit cliente fidele. Primesc pliculeţul cu mâncare, iar, în schimb, oferă afecţiune.

Deputatul care a condamnat piscile la moarte şi-a retras proiectul

Camelia: Noi le-am dat de mâncare, le-am hrănit şi s-au aciuat aici. Nu ştiu pe unde dorm. Sunt sterilizate, nu mai fac puiuţi. Pisicile astea nu fac nimic. Mai degrabă fac oamenii. Atunci mai bine adunăm oamenii străzii de pe stradă, nu pisiciele.

Soarta acestor două pisici ar fi pecetluită dacă proiectul propus de deputat ar trece. Conform iniţiativei, toate pisicile de pe străzi ar fi adunate şi duse în adăposturi. Dacă nu ar fi adoptate în 30 de zile, ar urma eutanasierea. Pentru Raluca, o avocată care îngrijeşte 70 de pisici propunerea e revoltătoare.

Raluca, avocat: Într-adevăr, 90% sunt de pe stradă, preluate. Am căutat cazuri mai disperate, pe care nu le voia nimeni. Am vreo trei pisici care sunt oarbe complet, unele surd, cu trei lăbuţe. Când am văzut acel proiect de lege, prima dată am fost cumva îngrozită, apoi am fost revoltată, m-am liniştit când am văzut că a restras această iniţiativă. Ar trebui fonduri să fie sterilizare şi atunci populaţia ar fi automat altfel gestionată.

Numai că legea, dacă s-ar adopta, ar rămâne doar pe hârtie.

Cătălin Neculau, Directorul Salubris Iași: În acest moment, pisicile nu pot fi adunate de pe străzile municipiului Iaşi pentru că nu au unde să fie duse.

Simona Mantescu, Asociația Mucenic Tripon: Am fost siderată când am auzit că este posibil ca unui om îi poate trece prin cap aşa ceva. Este într-adevăr nevoie de adăposturi de pisicuţe pentru că ele sunt tare necăjite pe stradă şi neavând ajutor cum ai căţeii adăposturi, ar fi mare nevoie, dar în niciun caz să se ajungă la eutanesiere.

România este ţara cu cele mai multe pisici pe cap de locuitor din Uniunea Europeană.

Clara Mihociu, reporter Observator: În România nu există un registru al animalelor fără stăpân, în mod evident nici al pisicilor. De aceea, cele mai multe dintre ele ajung să fie înregistrate abia după ce sunt adoptate. Potrivit statisticilor, în aproape jumătate din gospodăriile de la noi din țară există cel puțin o pisică, însumând peste 4.3 milioane de pisici ca animale de companie.

Deputatul Daniel-Liviu Toda, cel care a propus proiectul, l-a retras după revolta stârnită online. A transmis că iniţativa a fost doar pentru protejare şi sterilizarea pisicilor fără stăpân.

În România nu există doar iubitori de pisici. Un bărbat de 71 de ani a vrut să pedepsească animalul vecinilor pentru că i-a luat mâncarea de pe masă. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care încerca să se descotorosească de pisică.

Criminal: Am aşteptat-o o oră şi jumătate, a venit, am prins-o, am vrut să îi dau o lecţie, să nu vină pe la mine. Acum îmi pare rău, dar... când am văzut că mi-a mâncat pulpele.

Cristina Filip, reporter Observator: Bărbatul a ucis pisica vecinilor, chiar aici, la el în curte. Între cele două familii ar exista un conflict mai vechi şi nu este prima dată când poliţia intervine în scandalurile între ei.

Bărbatul se află acum sub control judiciar pentru 60 de zile şi riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vi se pare că legile sunt prea blânde pentru cei care torturează animale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰