Detaşamentul ISU Obor din Capitală are un nou sediu. Cum arată "casa pompierilor", după modernizarea care a costat 100 de milioane de euro

Pentru pompierii din București, ieri a fost zi de sărbătoare. Salvatorii Detașamentului Obor au putut să se întoarcă în sediul pe care îl numeau acasă, după șapte ani în care unitatea a fost demolată şi reconstruită de la zero. La ceremonie au fost prezenți, pe lângă pompierii detașamentului, şi șefii din Ministerul de Interne.

Pompierii detaşamentului Obor au o nouă casă

"Ce este mai frumos decât să le dai pompierilor casă la o zi înainte de ziua lor națională? Redeschidem unitatea de la Obor și colegii noștri vor intra în casa lor nouă sigură și care ne asigură că la momentul în care vom avea nevoie ei vor fi apți pentru intervenție", a declarat Raed Arafat, șeful DSU.

Costurile noului sediu au ajuns la aproape 100 de milioane de euro. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Băncii Mondiale. Sediul include săli de odihnă, vestiare, săli de sport şi de pregătire, dar şi alte încăperi tehnice şi tactice.

"Pompierii salvatori, echipajele SMURD, la nevoie, sunt ajutate și vor continua să fie ajutate și de către Poliția Română, și de către Jandarmeria Română și unde e cazul și de Poliția de Frontieră în funcție de zona de intervenție pentru că noi acționăm ca un tot unitar!", spune Cătălin Predoiu, ministrul de Interne.

Clădirea din zona Obor a fost construită in 1934. Cu timpul s-a degradat alarmant de mult, punându-i pe salvatori in pericol. Noua cladire corespunde, acum, tuturor normelor de siguranță. Iar pe acoperiș are montate panouri solare, pentru încălzirea apei şi pentru energie electrică.

