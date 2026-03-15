Românul adoră să fie proprietar. Să aibă casa lui! Însă nu prea se pune la adăpost de necazuri cu această proprietate. Doar una din 4 locuinţe are Poliţa de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, pe scurt PAD. Poliţă care din 2008 funcţionează exact ca RCA-ul la maşini. Costă 130 de lei şi în caz de cutremure, alunecări de teren sau inundaţii, pentru că doar acestea sunt riscurile acoperite, vă despăgubeşte cu o sumă de 20 de mii de euro, 100 de mii de lei. Pe lângă această asigurare obligatorie există şi asigurările facultative. Doar una din cinci locuinţe din România au o astfel de asigurare. În condiţiile în care media europeană este de 62%. Poliţa facultativă poate fi personalizată, dar, pentru a avea un reper, pentru o poliţă de 100 de mii de euro trebuie să plătiţi intre 100 şi 200 de euro pe an.

Mulți proprietari de locuințe cred că odată ce au încheiat polița obligatorie pentru locuință sunt protejați în fața oricărui dezastru. În realitate, această asigurare acoperă doar câteva riscuri majore și până la o sumă limitată, avertizează specialiștii din domeniu. Valeriu Bădilă, broker asigurări, a explicat în Observator 14 de ce păgubiţii se trezesc că nu îşi primesc banii după un incident nefericit.

Poliţă obilgatorie vs poliţă facultativă

„Această poliță acoperă strict cutremur, alunecări de teren și inundații ca fenomene naturale, până la nivelul la 100.000 de lei. Restul, cum ar fi explozia, incendiu, inundații din ape de conductă, furt prin efracție, sunt riscuri care sunt exclusiv regăsite în poliția facultativă”, a declarat expertul.

De ce polița facultativă este esențială? „În primul și în primul rând vom asigura imobilul pentru riscurile importante. Incendiu, explozie, trăznet, căderea aparatelor de zbor, cutremur. Chiar dacă se regăsește în Poliția APAD până la 100.000 de lei, această sumă, din punctul meu de vedere, nu este importantă când discutăm de un imobil cu o valoare asigurată de 100.000 de euro. Și atunci poliția facultativă va completa acest risc până la nivelul la 100.000 de euro. Furt prin efracție, de asemenea se pot asigura și bunurile. Este o poliță care are clauze suplimentare foarte importante și una dintre ele este răspunderea civilă față de terți, care este foarte utilă când vine vorba despre apartamente în bloc. Inundațiile, exploziile sau incendiile pot afecta vecinii”, mai spune expertul.

Mulți români evită polițele facultative pentru că sunt convinși că, în final, companiile de asigurări nu vor plăti despăgubiri.

Specialistul spune însă că problema apare adesea din lipsa de informare.

„Polița are condiții de asigurare foarte complexe și nu întotdeauna sunt ușor de înțeles. În momentul în care apare o problemă, cel mai bine este să discutați cu persoana care v-a vândut polița”, explică el.

Cât costă o poliță facultativă

Prețul unei polițe facultative depinde de mai mulți factori, inclusiv valoarea locuinței, locația și anul construcției.

„Plecăm de la valoarea de piață a imobilului. Un apartament cu două camere poate avea o valoare asigurată între 80.000 și 200.000 de euro”, spune Valeriu Bădilă.

În funcție de riscuri, costul poliței poate varia.

„Dacă imobilul este într-un bloc cu 10 etaje sau într-o zonă seismică activă, precum Bucureștiul, riscul este mai mare și automat prețul poliței crește”, explică el.

Pentru locuințe cu valori mari, costul anual poate ajunge la câteva mii de lei.

„Dacă avem un imobil de 500.000 de euro cu bunuri de 150.000 de euro, discutăm despre o poliță de 2.000 – 3.000 de lei pe an. În raport cu ce asigurăm, această sumă este insignifiantă”, afirmă expertul.

Când poate deveni nulă polița?

Există și situații în care despăgubirile pot fi refuzate sau pot apărea probleme.

„Clar, vă dați seama, dacă vă dați singur foc la casă, nu puteți să fiți despăgubiți. Acele modificări din apartamente, de exemplu. Acele modificări nu implică neapărat nulitatea unei poliței de asigurare. Părerea mea este că doar în condițiile în care acele modificări aduc la prejudicii care trebuiesc despăgubite, nu vor fi propuse despăgubirii în această situație. Dar altfel, eu zic că dacă legea îmi dă voie să îmi demolez un perete, atunci nu ar trebui să fie”, spune specialistul.

Probleme pot apărea și în cazul modificărilor făcute ilegal în locuință.

„Aici e o problemă, pentru că un asigurator, în momentul în care va despăgubi un prejudiciu, are nevoie de acte. Și dacă actele nu mai sunt conforme cu ceea ce este în realitate la imobilul asigurat, vor începe problemele. Nu spun că nu se despăgubesc, doar că vor fi probleme”, explică acesta.

În ciuda riscurilor, mulți proprietari continuă să ignore asigurările facultative.

