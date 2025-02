Patru inspectori ANAF care au ascuns frauda NORDIS sunt oficial puşi sub acuzare pentru favorizarea făptuitorului. Procurorii DIICOT spus că angajaţii Fiscului au fost de cel puţin 6 ori în control, au observat sume uriaşe retrase din societate, dar nu au luat vreo măsură. Coincidenţă sau nu, angajaţii statului declară averi uriaşe - case de sute de metri pătraţi, apartamente şi bani în conturi, bunuri care cu greu pot fi strânse dintr-un salariu de funcţionar public.

Surse Observator spun că procurorii DIICOT au cerut mai multe documente de la ANAF înainte de a-i pune sub acuzare în acest dosar. În paralel, ministrul Finanţelor a anunţat că trimite corpul de control la Fisc.

Cei patru inspectori au făcut cel puţin şase controale în ultimii trei ani la firmele Nordis. Anchetatorii spun că, după fiecare verificare, angajaţii Fiscului nu consemnau nimic la rubrica "Prevederi legale încălcate" . Asta deşi, potrivit procurorilor DIICOT, aveau indicii clare că acţionarii Nordis au făcut transferuri suspecte de 40 de milioane de lei, iar mai multe achiziţii făcute de companie ridicau semne de întrebare.

Primul control la Nordis a avut loc la sfârşitul anului 2021

Atunci, inspectorii Vasile Capră şi Sorin Voicu au verificat mai multe achiziţii de bunuri şi servicii făcute de firma Nordis Best Construct SRL. Deşi ar fi avut indicii privind operațiuni comerciale fictive, care au dus la evaziune fiscală, nu au luat vreo măsură. Cei doi au repetat controlul în intervalul decembrie 2022-iulie 2023, la alte două societăţi ale grupului. Nici atunci, potrivit proceselor verbale, nu au fost menţionate nereguli, deşi s-ar fi observat tot sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.

Procurorii au concluzionat acum: "Conduita și demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală".

Cei doi inspectori care ar fi ascuns frauda Nordis declară o avere deloc modestă

Vasile Capră are o vilă impozantă într-un cartier liniştit din Capitală. Casa poate fi oricând confundată cu o mică pensiune. Are peste 500 de metri pătraţi, cam cât 5-6 apartamente cu 3 camere. În plus, inspectorul ANAF mai declară 3 terenuri, încă o locuinţă şi un împrumut de peste 250.000 de dolari. Toate, dintr-un salariu de puţin peste 2.500 de euro pe lună.

La fel de înstărit este şi colegul lui Sorin Voicu. Inspectorul ANAF are un teren, 4 apartamente, 2 maşini şi peste 500.000 de lei în conturi.

În timp ce inspectorii Capră şi Voicu verificau achiziţiile, alţi doi colegi de ai lor controlau transferurile de bani între societate și persoane fizice - Vladimir Ciorbă, Laura Vicol şi mai mulţi acţionari sau directori Nordis. De exemplu, mama directoarei de resurse umane de la Nordis a scos de la bancomate peste 13 milioane lei. Nici acestor angajaţi nu li s-a părut nimic suspect, motiv pentru care sunt cercetaţi.

Sunt şi inspectorii ANAF care n-au cedat presiunilor, potrivit declaraţiilor din dosar

"De la prima întâlnire Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a așezat la aceeași masă unde stătea echipa de control și mi-a spus mie direct că el știe cine ne-a trimis. M-am simțit inconfortabil ca Ciorbă să încerce chiar să intimideze echipa de control", a declarat un inspector ANAF.

"Prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF în perioada următoare, afirmație făcută probabil în ideea de a descuraja insistențele noastre pentru obținerea documentelor necesare controlului", a declarat inspectorul.

Acum, pe lista păgubiţilor apar inclusiv firme satelit ale companiei imobiliare şi angajaţi. Nordis Hotel, de exemplu, s-a înscris la masa creditorilor cu aproape un milion şi jumătate de lei. Vladimir Ciorbă cu 50.000 de lei, iar fraţii Poştoacă adună şi ei peste 100.000 de lei.

"Nu te aştepţi să se intâmple aşa ceva. Vorbim de milioane de lei şi de euro si afecteaza interesul nostru, al celor păgubiţi. Firme care au fost în contact cu firme Nordis sunt acolo pe listă", a declarat Nicolae Guță, păgubit.

Între timp, liderii politici anunţă schimbări în legislaţie pentru prevenirea fraudelor imobiliare. Avansul cerut de dezvoltator ar putea să nu fie mai mare de 10% din valoarea totală a imobilului.

