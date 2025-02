Premierul Marcel Ciolacu a venit, miercuri, în Parlament, cu facturile pentru zborurile private cu o aeronavă Nordis, despre care susţine că nu au fost achitate din bani publici. Pe "documentele originale" apare data de 1.03.2022, cu toate că zborurile au avut loc în luna mai a aceluiaşi an. "Regret că am fost păcălit", a declarat Marcel Ciolacu, invocând drept argument faptul că Nordis şi-a schimbat denumirea.

După declarațiile din Parlament, Marcel Ciolacu a prezentat facturile pentru zborurile private cu aeronava Nordis. El susține că între timp a găsit și chitanțele care arată că a plătit zborurile. Cu toate acestea, rămân controverse: o cursă ce a avut loc în luna mai a anului 2022 figurează în acte la data de 10 martie 2022.

Facturile prezentate de Marcel Ciolacu

Ciolacu nu a răspuns dacă a zburat cu familia Vicol-Ciorbă și nu a comentat controversele apărute după ce a publicat facturile pe TikTok în ziua de Crăciun. Legat de costul de schimb valutar, Marcel Ciolacu a menţionat acum că a pus pe TikTok o factură care era o copie. "Între timp m-am dus la Buzău, am căutat în arhive, dar am solicitat și o explicație sesizată de presă că asigurarea era din acest an. Aici sunt explicațiile, de ce are alt curs, de ce era acea diferență", a precizat premierul.

