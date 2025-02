Sute de păgubiți Nordis au format o coadă imensă, în speranța că vor primi explicații și își vor putea recupera o parte din bani. Oamenii s-au adunat la un hotel din nordul Capitalei pentru a se întâlni cu lichidatorul companiei.

"Am cumpărat două proprietăți, în jur de 200 de mii la Sinaia. Am dat banii pe un desen. Ne-au păcălit. Ne-au spus în fiecare lună că au totul în ordine. Au pus această ședință pe repede înainte. Am venit proști, ne întoarcem proști", a declarat Constantina Vasiliu, păgubită.

"100 de mii de euro, două apartamente, la Sinaia și Mamaia. Când m-am dus la mare, Alexandru Mihai îmi spunea: 'Ați văzut progresul? Ce progres, domnule? Nu era nimic'", a declarat Cristian Olteanu, păgubit.

"Vorbim de peste 1200 de declarații de creanță, datorii pe care compania le-a generat din activitate, dar și datorii față de potențiali cumpărători. Peste 1000 de imobile care fac obiectul acestor contracte", a spus Paul Cârlanaru, CEO CITR.

Oamenii sunt revoltați de sfidarea Laurei Vicol și a lui Vladimir Ciorbă, care le-au cheltuit banii pentru propriile plăceri – vacanțe și haine scumpe, în loc să le construiască apartamentele promise.

Afacerea Nordis. Printre cei lăsați fără bani și case este și un bărbat grav bolnav

Acesta îi imploră pe cei de la Nordis să îi returneze suma pentru a se putea trata. În zadar. "Bună dimineața. Am așteptat să mă sunați. Dacă vreți să faceți un bine și să ajutați un om când are nevoie, vă rog să mă sunați cu un răspuns pozitiv. Cancerul nu mă așteaptă. Mulțumesc!"

Procurorii spun că "Inculpata, ca și liderii grupării, nu manifestă decât dispreț față de clienții păgubiți (…) epuizează banii prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval scurt."

Trimisă de justiție în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, fosta deputată a bifat și prima vizită în arest – mama.

Surse Observator spun că Laura Vicol a cerut în această dimineață să meargă urgent la medic, acuzând probleme cu inima. A fost dusă la o clinică, unde n-ar fi stat prea mult: medicii n-au găsit nimic suspect, astfel că a revenit în arest, departe de luxul afișat în viața de zi cu zi.

Cum se evaporau banii din conturile Nordis

Procurorii au arătat, cu lux de amănunte, cum se evaporau banii celor care așteptau să-și primească apartamentele. Într-o singură zi, ar fi încasat în jur de 60 de mii de euro din banii clienților Nordis, pe care i-a cheltuit în magazine din Monaco și Doha. Cu altă ocazie, a dat în Dubai, într-o escapadă de trei zile, aproape 100 de mii de euro pe obiecte de lux, bijuterii, haine și genți. În țară, s-a răsfățat cu un Rolex de 20 de mii de euro.

Anchetatorii arată că cei doi soți ar fi cheltuit pe mașini de lux aproape 5 milioane de euro în ultimii patru ani: Ferrari, Bentley, Rolls Royce.

Tot din banii oamenilor, Laura Vicol și-a achitat proceduri estetice, ba chiar și implantul mamar. Nota de plată – în jur de 30 de mii de euro. Petrecerile în cluburi exclusiviste erau la ordinea zilei.

Fosta deputată făcea paradă de modă pe holurile Parlamentului cu piese exclusiviste, unele dintre costând cât o garsonieră. Bijuterii din serii limitate – Van Cleef, Cartier sau Chanel, rochii de designer și poșete de mii de euro.

Din 2019 și până anul trecut, spun procurorii, Vicol ar fi cheltuit peste 40 de milioane de lei din banii Nordis.

Păgubiții au semnat o petiție prin care cer senatorilor și deputaților să înființeze o nouă comisie în parlament care să investigheze frauda Nordis. Surse Observator spun că Guvernul va decide săptămâna viitoare proiectul prin care să reglementeze piața imobiliară.

