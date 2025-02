"A fost o şedinţă lungă, obositoare, încărcată de emoţii şi de speranţă, şi de frică, şi de temeri şi de tot", a declarat Laura Vicol.

Şedinţa în care judecătorii au analizat cererile de arestare făcute de procurori în cazul celor 11 reţinuţi în dosarul Nordis s-a încheiat cu puţin înainte de miezul nopţii, după opt ore de audieri.

"Să dea Dumnezeu să se respingă această propunere şi ne vedem la declaraţii! A fost fix ca acum zece ani, dacă vă aduceţi aminte. Acum 10 ani, în aceeaşi instituţie, am fost adusă cu cătuşe la mâini, care mi-au lăsat semne şi după zece ani", a mai spus Laura Vicol.

Laura Vicol a negat că fusese informată de acţiunea DIICOT împotriva Nordis.

Vladimir Ciorbă, soţul Laurei Vicol, unul dintre principalii acţionari ai Nordis susţine că este nevinovat.

"Dacă voiam să fiu escroc, nu făceam o firmă atât de mare. Dacă s-ar întâmpla ceva cu mine sau cu asociaţii mei astăzi şi firma s-ar duce în faliment, toate lumea îşi primeşte banii înapoi prin vânzarea activelor, chiar dacă nu mai merg proiectele", a declarat Vladimir Ciorbă, acţionar Nordis.

Vladimir Ciorbă şi Laura Vicol, alături de alţi nouă suspecţi care au fost reţinuţi în acelaşi dosar au ajuns ieri după-amiază la Curtea de Apel. Fosta şefă a Comisiei din Camera Deputaţilor era încătuşată şi nu a ezitat să le arate acest lucru, jurnaliştilor.

Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la delapidare. 71 de milioane de euro din avansurile date de cumpărători de bună credinţă pentru apartamente de lux ar fi ajuns direct în buzunarele liderilor grupării. Procurorii au menţionat în referatul de arestare cumpărăturile extravangante făcute de Laura Vicol. De exemplu, în doar trei zile, ea ar fi chetuit 90.000 de euro în magazinele de lux din Dubai. Interceptările din dosar arată de altfel că şi unii membri ai grupului Nordis discutau despre sumele fabuloase provenite de la clienţii păgubiţi care ar fi fost folosite pentru cheltuieli de lux.

Unde s-au dracu s-au dus atâția bani, mă?

În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!' SURSA: Referatul de arestare

În referate, procurorii o descriu pe Laura Vicol drept o persoană care "manifestă dispreț față de clienții păgubiți" și care "epuizează banii prin cheltuieli opulente și extravagante". De altfel, fostă șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a afişat mereu că iubeşte luxul. Pe holurile Parlamentului defila în rochii de mii de euro, genţi din colecţii exclusiviste şi bijuterii de designer. Doar în această poză are un sacou Chanel care se vinde pe site urile de profil cu 10 mii de euro. Laura Vicol purta la serviciu un ceas Richard Mille, care are un preţ estimat de 180 de mii de dolari.

La percheziții, anchetatorii au ridicat din casa ei genți scumpe - Chanel, Hermes, Dior, Bottega sau Valentin - și bijuterii de lux de aproximativ un milion de euro, potrivit unor surse din anchetă. La descinderile făcute inclusiv în Monaco anchetatorii au ridicat şi cinci ceasuri - printre care Rolex, Hublot sau Constantin Vacheron. Doar ultimul are un preţ mediu de 30 de mii de euro.

Gruparea Nordis ar fi reuşit să strângă în conturile societăţii aproape 200 de milioane de euro, înşelând cumpărători de bună credinţă cu apartamente pe care mulţi clienţi nu le-au văzut vreodată. Acuzaţiile sunt - delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune.

Printre păgubiţi sunt vedete, oameni de afaceri şi sportivi: fostul internațional român Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș, jurnalistul Robert Turcescu şi jucătorul de la Unirea Slobozia Cristian Bărbuț.

"Am vorbit cu un coleg. La vremea aceea era colegul meu, Gardoş şi el a cumpărat două şi credeam, la vremea respectivă că o să fie totul ok, totul frumos. 90% am plătit, urmând să mai plătesc 10% la predarea imobilului, când făceam contractul de vânzare-cumpărare. Sper să pot să recuperez ceva", a declarat Cristian Bărbuţ, fotbalist.

"Sunt o persoana care nu am ce sa ascund in acest moment, nu am avut niciodată de fapt. Nu avem ce să ascundem. Sută la sută fiecare client care este Nordis, care are Sinaia, Braşov, Mamaia îşi va lua apartamentul!", a mai spus Vladimir Ciorbă, acţionar Nordis.

La percheziţii procurorii au ridicat şi 50 de laptopuri, carduri bancare şi telefoane. Toate vor fi verificate cu scopul de a strânge probe care să dovedească escrocheria imobiliară.

În aşteptarea unei sentinţe

Ancheta în cazul Nordis s-ar putea extinde. Referatul procurorilor arată că unele dintre tranzacţiile suspecte ar fi fost ignorate în timpul controalelor făcute la grupul Nordis. Între timp, stenogramele din dosar arată cum acţiona caracatiţa infracţională care ar fi "topit" 71 de milioane de euro din banii clienţilor.

Laura Vicol şi soţul său vor participa la şedinţa de judecată, mai exact la momentul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi va pronunţa astăzi, la ora 15.30, decizia în cazul propunerii de arestare preventivă, formulată de procurorii DIICOT în acest dosar, în care 11 persoane au fost reţinute.

Procurorii DIICOT au prezentat ieri în faţa magistraţilor un referat ce se întinde peste 500 de pagini, ce descrie modul în care Vladimir Ciorbă, asociatul său, alţi angajaţi din firmă şi Laura Vicol au pus bazele acestei grupări infracţionale ce avea ca scop aceste escrocherii imobiliare frauduloase.

Referatul procurorilor mai cuprinde şi interceptări constituind probe solide în dosar, sunt mai multe discuţii între angajaţii companiei despre modul în care apartamentele erau vândute de mai multe ori şi, de asemenea, despre cum Laura Vicol, încasa o foarte mare parte din aceşti bani, iar aceştia se duceau pe bunuri de valoare precum genţi de lux, ceasuri şi bijuterii.

