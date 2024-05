Vezi și

Sunt imagini filmate imediat după accidentul din Stejari, Gorj. Femeia care primeşte îngriiri medicale pe targă spune că primarul din localitate a lovit-o pur şi simplu cu maşina.

Femeia lovită: Aveam fata în brațe. Şi l-am văzut venind fluturând niște bani și dintr-o dată a intrat în mine, am auzit poc. Nici nu a oprit, a plecat.

Filmul accidentului din Gorj

Furioşi că edilul a părăsit locul accidentului, oamenii au cerut ca vinovatul să fie adus în faţa lor. Baricadat în primărie, bărbatul şi-a prezentat propria variantă, într-un live pe Facebook.

Robert Păiuși, primar Stejari, Gorj: Cineva mi-a dat cu mâna în oglindă. Am vrut să opresc, să mă dau jos, au venit o doamnă cu un domn spre mine să mă bată, să mă înjure, să mă scuipe, habar nu am ce aveau în cap. Erau foarte agitaţi. Atunci când am văzut că e agitaţia aia şi cu atâta lume acolo, nu am fost nebun să mă opresc în grămada aia.

Femeia lovită: Medicii mi-au zis că nu este nimic rupt. Atât mi-au zis și mi-au zis să vin acasă și să iau foarte multe calmante. Am dureri foarte grave. N-am putut azi-noapte să dorm deloc în partea stângă, la coaste.

Localnicii veniţi să-i ceară socoteală primarului au fost daţi afară de mama edilului.

Mama primarului: De ce filmezi? Ieşi afară! N-ai voie, n-ai voie? Ce eşti? Eşti jurnalist tu? Ieşi afară, că nu eşti jurnalist!

Primarul a trecut proba etilotestului. A urmat verificarea pentru consum de droguri.

Ioana-Maria Nanu, IPJ Gorj: În urma testării auto cu aparatul din dotare, a rezultat posibila prezenţă a unor substanţe psihoactive în organism.

Aparatul a indicat prezenţa benzodiazepinelor, substanţe întâlnite în calmate puternice precum Xanax sau Valium. Familia bărbatului a avut însă o explicaţie. "Orice persoană care ia anumite medicamente care conţin anumite substanţe iese pozitivă la drugtest", a scris soţia edilului.

Pentru confirmarea testului, primarului i s-au prelevat probe de sânge. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor interzise. Dacă va fi găsit vinovat, poate primi până la 7 ani de închisoare. De asemenea, potrivit unei legi adoptate anul acesta, poate rămâne 10 ani fără dreptul de a conduce.

