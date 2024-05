Vezi și

Teribilele fapte au avut loc în ultimii trei ani. În mod repetat, cei doi bărbaţi de 53 şi 56 de ani îi ademeneau pe copii în apartametele lor, în afara orelor de program, spun anchetatorii.

Gheorghe Ciocan, Parchetul De Pe Lângă Tribunalul Mehedinți: Cei doi inculpaţi au constrâns, profitând de situaţia vulnerabilă, şi au determinat, contra unor sume de bani, un număr de 7 copii minori să întreţină relaţii sexuale.

Cazul a ieşit la iveală după ce un reprezentant DGASPC a observat un comportament ciudat la unul dintre băieţi şi a sesizat autorităţile. Cei doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile şi sunt acum cercetaţi pentru viol și abuz sexual asupra minorilor.

Copii abuzați și ademeniți cu bani

SXMonica Moț, director adjunct DGASPC Mehedinți: În momentul în care am avut aceste informaţii, am procedat la modificarea locului de muncă al paznicului care este în acest moment arestat, iar începând de azi, contractul de muncă al acestuia a fost suspendat.

Şi reprezentanţii Inspectoratului Şcoloar au transmis un comunicat doar ilustratie prin care condamnă faptele săvârşite de angajatul lor, instructorul de la Centrului Școlar.

"Facem precizarea că instituția noastră este total împotriva oricărei forme de încălcare a integrității psihice și fizice ale educabililor și că este parteneră a tuturor insituțiilor care sprijină educația și apărarea drepturilor copiilor."

Victimele celor doi bărbaţi proveneau din medii sociale defavorizate. Cinci dintre ei erau instituţionalizaţi în cadrul DGASPC, iar doi erau elevi la o şcoală specială. Rudele copiilor sunt şocate de cele întâmplate.

Fratele minorului: Am vrut să îi iau acasă pe Eugen, fratele meu. După aia nu a vrut să mi-l mai dea acasă. Cică a fost abuzat de o persoană. Un profesor să facă aşa ceva. Eu când am auzit, sincer vă zic, am vrut să îl caut să îl bat.

Nicolița Corcovineanu, mama unei victime: Ăsta nu e centru, nu e cămin. Nu sunt capabili, să dea copiii acasă, nu să îi ţină ca să îşi bată joc. Când am spus să îmi dea copilul acasă mi s-a spus că nu se dă copilul acasă la familie şi îşi bat ei joc.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru că există suspciunea ca numărul victimelor să fie şi mai ridicat.

