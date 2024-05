Vezi și

Pentru a doua oară după punerea sub acuzare, fostul şef operativ al Serviciului Român de Informaţii a mers la Poliţia Voluntari să dea cu subsemnatul. "Toate obligaţiile generate de controlul judiciar vă asigur că le-am îndeplinit şi în continuare respect procedurile", a declarat Florian Coldea.

În paralel, la sediul Parchetului Anticorupţie curgeau plângerile. Cătălin Hideg, cel care a denunţat afacerile foştilor capi ai SRI, a revenit la DNA pentru percheziţia informatică. A făcut declaraţii noi despre negocierea din biroul generalului Dumbravă.

Tehnică impresionantă în biroul lui Dumitru Dumbravă

"Era prea multă tehnică în biroul domnului general. Am fost impresionat că n-am văzut niciodată în viață mea atât de multe gadget-uri, atât de multe tablete și telefoane. Undeva la 40-50 de instrumente erau pe masă, pe lângă televizor, peste tot. Probabil că domnul Dumbravă, avea, cum fac majoritatea oamenilor care au ceva de ascuns, secrete cu diferite persoane, cred că folosea câte un telefon să vorbească cu o singură persoană", a declarat Cătălin Hideg.

Omul de afaceri spune că legătura cu generalul Florian Coldea a fost parafată de un om de afaceri chinez - Wang Yan sau Ion Alexandru, pe numele lui românesc, pentru că bărbatul obţinuse inclusiv cetăţenia ţării noastre. În cercuri restrânse i se spunea "senatorul".

"Nu îl cunoşeam nici eu de foarte mult pe domnul Yan sau domnul Alexandru, mi a spus în urmă cu câteva luni că ar vrea să vorbească cu cineva important pentru problema mea şi ulterior am aflat că e vorba de Coldea. Îl cunosc de aproximativ doi ani de la un prieten din Constanța. Era prezentat că președintele Camerei de Comerț româno-chineze", a spus Cătălin Hideg.

Numele lui Yan este legat de faimosul dosar Shanghai, deschis pentru trafic de persoane, proxenetism şi spionaj

În 2013, România i-a retras cetăţenia, la solicitarea serviciului român de informaţii, pe motive de securitate naţională. Doar că patru ani mai târziu, acelaşi Wang Yan ajungea să semneze cu societatea CupruMin un contract de cumpărare a întregii producţii pentru societatea Merlion Resources, din Hong Kong. La acea vreme, la CupruMin director era Eugen Coldea, despre care s-a scris că ar fi chiar vărul generalului Florian Coldea.

"Legând o relaţie mai strânsă cu el în ultimele luni înainte să îl cunosc pe Coldea mi-a tot spus că nu merit așa ceva și a zis că încearcă să vorbească cu cineva foarte puternic care ar putea să o influențeze pe doamna Kovesi să îmi dea o decizie mai blândă", a declarat Cătălin Hideg.

De astăzi, în dosarul Coldea-Dumbravă se mai adaugă un denunţ

Un om de afaceri care doreşte să rămână anonim a depus probe importante despre cum gruparea generalilor ar fi încercat să-i fabrice dosare şi să-l lase fără firmă. În cazul lui, însă, şeful operaţiunii a fost alt general SRI, susţine avocatul.

"Din câte știu eu domnul Cocoru este în spatele tuturor și el este creierul care conduce și acționează asupra lor, dar asta va stabili DNA-ul. Persoanele despre care am depus denunțul sunt Florian Coldea, Bogdan Mărunţiş, finul lui Coldea, Ovidiu Toma, acționar la Criptodata, George Manea, avocatul lor, care fac parte din acest cerc și de un an și jumătate fac presiuni asupra clientului mei sub diferite forme", a precizat avocatul Doru Giugiula.

Presa a scris de altfel că fostul şef militar al SRI a petrecut la începutul anului, alături de patronul Criptodata, la un festival de muzică electronică organizat la Dubai. Toate probele sunt acum analizate de procurori.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Veţi mai comanda de pe Shein şi Temu dacă vor creşte taxele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰