Video Drumul lui Florian Coldea de la ofiţer Antitero la şeful SRI. Ascensiunea a început după ce ar fi "pierdut" pe drum banii pentru eliberarea românilor răpiţi în Irak

In intereceptarile din dosar Coldea era denumit "Dumnezeu". Sigur informatia inseamana putere iar in 12 ani la carma SRI sigur a capatat foarte multa. De aici porecla care trebuia a consoliodeze aura de atotputernic. Pentru ca roata se întoarce, Florian Coldea este anchetat si pus sub congtro judiciar chiar de instituţia cu care Serviciul Român de Informaţii facuse celebrul binom in justittie. Pus peste noapte la şefia SRI de Traian Băsescu, după episodul jurnaliştilor răpiţi în Irak, Coldea a fost acuzat că şi-a extins treptat influenţa în toate instituţiile de forţă ale României. Si numele lui a fost mereu in mijlocul scandalurilor răsunătoare din politica.