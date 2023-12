Operaţiune spectaculoasă de salvare la Suceava! Un muncitor de 30 de ani a fost scos în viaţă de sub un munte de pământ şi piatră după o misiune contracronometru, care s-a întins pe opt ore. Unul dintre salvatori povesteşte pentru Observator scenele dramatice din timpul intervenţiei.

Mult efort, dar şi mai multă emoţie pentru salvarea unui muncitor prins un munte de pământ şi piatră. Accidentul s-a petrecut în timp ce bărbatul de 30 de ani săpa un şanţ în jurul unei fântâni din localitatea Pojorâta ca să o cureţe. Într-o fracţiune de secundă, un mal uriaş s-a surpat şi l-a înghiţit.

Tânăr îngropat ore întregi sub un mal de pământ, în Suceava

Pompierii au săpat cu mâinile goale, dar şi cu excavatoarele ca să ajungă la el. Operaţiunea de salvare a fost condusă de plutonierul Constantin Grămadă.

"Am găsit gaura unde se afla fântâna, dar toată era acoperită cu piatră. Nu se mai vedea nimic. Am început să îndepărtăm cu cele două buldoexcavatoare partea din exteriorul fântânii a pământului. Apoi am început să lucrăm manual cu ajutorul mijloacelor din dotare. Fiecare bolovan a fost luat manual, acei 5 metri", povesteşte Constantin Grămadă, șef Gardă Interveniţie și Stingere.

După ore întregi, salvatorii i-au auzit vocea

După ore întregi de muncă asiduă, în care toţi credeau că bărbatul a murit, de sub pământ s-a auzit o voce. "Ajutor! Luaţi-mi piatra de pe spate! sau Luaţi-mi piatra de pe cap!, aşa ceva", îşi aminteşte că auzea Constantin Grămadă, șef Gardă Interveniţie și Stingere.

"A fost găsit la o adâncime de aproximativ opt metri, fiind acoperit de un strat de piatră de peste cinci metri înălţime", a precizat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

"Am pus mâinile pe mâna lui, avea o mână foarte rece. L-am întrebat ce te doare? Epuizat, mi-a răspuns că îl dor picioarele şi a fost transportat în ambulanţa SAJ. Am avut o senzaţie de bucurie, pentru că după munca noastră de 7 ore l-am putut scoate în viaţă", adaugă Constantin Grămadă, șef Gardă Interveniţie și Stingere.

A scăpat aproape nevătămat

Ca prin minune, după opt ore sub pământ, bărbatul nu are răni grave. "Conştient, cooperant, de la locul solicitării. Stabil hemodinamic şi respirator. A spus că a stat chinuit şi a respirat între picioare şi auzea tot ce se întâmplă afară. Dumnezeu cred că l-a îmbrăţişat astăzi!", spune Oana Mihalovici, medic UPU Suceava.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul şi cine este vinovat.

