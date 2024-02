Vezi și

Reportajele lor le veţi vedea începând din această seară la Observator, de la ora 19.00. Despre cea mai mare operaţiune NATO din istorie, pusă în aplicare, în teren, de la Războiul Rece, a vorbit cu Sonia Simionov, reporterul Observator care a urcat la bord.

Sonia Simionov: 50 de nave de război, contigentul cel mai mare naval este cel al echipelor spaniole, pe una dintre ele am fost şi noi, a doua ca mărime din flota lor. Este o navă de aprovizionare şi suport combat, are armament la bord, mai mult decât are orice altă navă, doar că nu neapărat trage cu el. Este o navă care duce 300 de tone de armament, 490 de tone de mâncare, 215 tone de apă şi peste 9.000 de metri cubi de combustibil. Această navă stă în mijlocul dispozitivului în timpul luptei şi orice nevoie are orice navă combat se duce şi aprovizionează.

