Cortul de 6 persoane e cea mai căutată cazare în Campingul Electric Castle, deschis anul acesta înca de astazi. Pentru a evita aglomeraţia pe ultima sută de metri, organizatorii au decis ca accesul celor cazaţi la cort să se facă mai devreme. "Am construit un oraş cu tot confortul urban. Duşuri, propria scenă, propriile activităţi. Am suplimentat anul acesta cu o flotă nouă, cu aer condiţionat", a declarat Renate Rozenberg, organizator.

Organizatorii aşteaptă peste 240.000 de spectatori

E mai mult decât un camping. În câmpul din jurul domeniului Banfy, a fost creat un adevărat oraş în miniatură, cu duşuri, săli de fitness, locuri de relaxare, magazine şi chiar o scenă. Aici, opţiunile de cazare sunt nenumărate. Pe o astfel de vreme, cea mai confortabilă opţiune de cazare rămâne această capsulă. Are închizătoare cu cod, iluminat, priză pentru telefon şi cel mai important, aer condiţionat. 520 euro costă cazarea într-o astfel de capsulă de 2 persoane pentru toate nopţile festivalului. Dar unii au preferat să îşi aducă de acasă propriul cort. Octavian a venit din Cluj cu două zile înainte de eveniment pentru a prinde un loc la umbră.

"De obicei, vin din prima zi să îmi setez cortul. După aia. Să mă liniştesc pe perioada festivalului. E mai puţină lume, e mai linişte", spune Octavian. "Anul trecut am venit direct de pe tren şi am pus corturile imediat. Eram obosiţi, nu am apucat să ne odihnim. Am zis că dacă s-a dat drumul mai repede. Să punem corturile mai repede. Să ştim o treabă", spune un alt tânăr. La ediţia din aceast an, organizatorii aşteaptă peste 240.000 de spectatori. 250 de artisti vor urca pe cele 10 scene ale festivalului.

"Avem ocazia să-i vedem live pe Massive Attack, Bring Me The Horizon. În premieră în România, Rema. Avem şi pe Sean Paul, Nina Kraviz. Pe partea de zi am pregătit peste 60 de activităţi cu partenerii festivalului, unde participanţii işi pot umple programul după bunul plac. Aşteptăm peste 240.000 de oameni în cele 5 zile", a declarat Tudor Costinaş, directorul de comunicare al festivalului. Organizatorii le recomandă celor care vin să renunţe la maşini şi să folosească autocarele speciale sau trenurile, care vor avea oprire şi în gara Bonţida.

